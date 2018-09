“The House With a Clock in Its Walls” arrasa con la taquilla

Esta imagen proporcionada por Universal Pictures muestra a Jack Black, Owen Vaccaro y Cate Blanchett en una escena de la película 'The House With A Clock in Its Walls'.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La fantasía familiar gótica “The House With a Clock in Its Walls” superó las expectativas y debutó en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación de 26,9 millones de dólares en el fin de semana, de acuerdo con estimados publicados el domingo.



El público mostró un interés considerablemente menor en el documental de Michael Moore basado en el presidente Donald Trump, “Fahrenheit 11/9”, en comparación con el de George W. Bush.



“The House With a Clock in Its Walls” fue fácilmente la mayor atracción de un fin de semana tranquilo en los cines de Estados Unidos y Canadá. Los otros tres estrenos decepcionaron o simplemente fracasaron.



“Fahrenheit 11/9” sumó 3,1 millones de dólares en 1,719 salas, lo que representa un gran debut para un documental, pero fue una pequeña fracción de los 23,9 millones de dólares que recaudó “Fahrenheit 9/11” de Moore en 2004.



La cinta “Life Itself” de Dan Fogelman y el thriller “Assassination Nation” recaudaron poco a nivel nacional.