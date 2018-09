Toño Rosario y su secreto para mantenerse joven 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Toño Rosario no solo es el merenguero más sonado en la actualidad. El "galáctico", que se mantiene vigente tras décadas de traer su música, también luce como si los años no pasaran por él.



Con su look extravagante, el "Kukito" también presume lucir muy bien a sus 62 años.



Y es que el dominicano tiene su "truquito" para no envejecer. En una entrevista confesó hacerse un facial de vampiro que está basado una técnica que incluye aplicarse en el rostro su propia sangre.

Lea también: Luis Fonsi reacciona ante cancelación de conciertos de Daddy Yankee



Consiste en extraer su sangre y luego aplicarla hacia atrás y con esto trae beneficios al cutis como luminosidad, tono, firmeza y suavidad al tacto.

El intérprete de "Dale Vieja Dale" también es conocido por sus excentricidades.