Bill Cosby será sentenciado a prisión, cárcel o libertad vigilada

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS.-Bill Cosby podría ser sentenciado a prisión la semana que viene por drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa a las afueras de Filadelfia en el 2004 en lo que se convirtió en el primer juicio de una celebridad en la era de #MeToo.



Cosby debe comparecer el lunes a una audiencia de dos días en la que se dictará su sentencia tras su condena de abril por tres cargos de abuso agravado.



Las opciones del juez son amplias, pues los lineamientos del estado van de entre uno y cuatro años de prisión hasta un periodo en la cárcel, arresto domiciliario y libertad condicional. La pena máxima es de 10 años por cada cargo.



Los abogados del comediante de 81 años, quien está legalmente ciego, sin duda usarán su edad, problemas de salud, legado y filantropía en sus intentos por mantenerlo en casa, mientras que los fiscales esperan llamar a otras acusadoras para pintar a Cosby como un depredador sexual que merece ir a prisión.



El juez del condado de Montgomery Steven T. O'Neill posiblemente le dé una sentencia mediana para mitigar las críticas de ambas partes y evitar una anulación en la apelación, dicen expertos legales.



"Si da una sentencia en el medio, casi nadie se quejará", dijo Daniel Filler, decano de la escuela de derecho de la Universidad de Drexel que estudia asuntos de abuso sexual. "Y debido a que el caso tiene factores atenuantes y factores agravantes, ese es el resultado más probable".



Cosby conocerá su destino el martes.

LA SENTENCIA

Los miembros de jurado condenaron a Cosby por manosear a Andrea Constand sin consentimiento mientras ella estaba incapacitada por unas pastillas que el comediante le dio. Aunque cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años, O'Neill probablemente los fusione debido a que los tres derivan del mismo encuentro, según expertos legales.



Los lineamientos estatales requieren una sentencia base de 22 a 36 meses. El juez puede agregar un año por factores agravantes como las cerca de otras 60 acusadoras, las negaciones de Cosby y su falta de remordimiento, e incluso los repetidos ataques de su equipo defensor contra el juez y el fiscal. Pero O'Neill también podría reducir hasta un año de la pena por factores mitigantes como la edad de Cosby, su estado de salud e incluso los 3,4 millones de dólares que le pagó a Constand para resolver una demanda relacionada.



¿PRISIÓN, CÁRCEL O ARRESTO DOMICILIARIO?

Si Cosby recibe tan solo un día más que dos años, entrará al sistema estatal de prisiones con una primera parada en el Instituto Correccional Estatal Phoenix (SCI Phoenix), una nueva prisión de 400 millones de dólares y 3.830 camas en un suburbio de Filadelfia donde el personal evaluaría sus necesidades físicas, médicas y de seguridad. Cosby podría terminar en una unidad de cuidados médicos a largo plazo ahí o en otro lugar. Si se considera que está en riesgo o que es un riesgo para los demás, será colocado en confinamiento y pasará la mayor parte del día solo en su celda.



De otro modo, probablemente comparta una celda para dos personas y saldrá para comidas, ejercicio, terapia y otras actividades. Podría llevar una tableta personal para oír música o jugar, pero no tendría acceso a internet, dijo la vocera de correccionales Amy Worden.



Si Cosby recibe dos años o menos, probablemente vaya al Centro Correccional del Condado de Montgomery en la cercana Eagleville, un sitio con 2.080 camas que también cuenta con una unidad médica. Puede que O'Neill le dé menos de un año y le permita pasar parte de ese tiempo confinado en su casa, típicamente con un monitor en el tobillo o en libertad condicional.



La pregunta clave, si Cosby es sentenciado al encierro, es si O'Neill le permite quedarse en casa mientras apela su condena. La naturaleza violenta del crimen está en su contra, pero la edad de Cosby a su favor.



"Uno no quiere que su cliente vaya a prisión y descubra que no debió haber pasado ahí esos últimos años de su vida", dijo la profesora de la escuela de derecho de Loyola Laurie Levenson.



LAS ACUSADORAS

Más de 60 mujeres han acusado a Cosby de violencia sexual durante sus 50 años en la industria del espectáculo. O'Neill permitió que cinco de ellas rindieran declaración en el juicio, mientras que otras acudieron al proceso como espectadoras. El fiscal de distrito Kevin Steele quiere que algunas de ellas hablen en la sentencia.



Sea cual sea su decisión, O'Neill conoce bien sus historias tras haber presidido dos juicios y varias audiencias previas en las que hablaron de los "malos actos previos" del actor.

"El juez sabe un montón sobre el señor Cosby independientemente de si el fiscal de distrito coloca a una sola testigo en el estrado", dijo Filler.



EL JUEZ

O'Neill, quien está casado y tiene tres hijos adultos, fue magistrado en el 2002. Vio los ataques del equipo de Cosby al sistema de la corte intensificarse, y volverse más personales, mientras crecía lo que estaba en juego.



Cuando el primer juicio terminó en un punto muerto en junio de 2017, la defensa atacó al juez y al fiscal desde los escalones de la corte. En abril, momentos antes de ser condenado, Cosby se refirió a Steele con una grosería y dijo que estaba "harto de él".



Esta semana Camille Cosby, la esposa del comediante, presentó una queja contra O'Neill argumentando que éste tenía viejos prejuicios en el caso. Lo calificó de "arrogante", “poco ético" y "corrupto".



El abogado Samuel Stretton, quien a menudo representa a jueces de Pennsylvania en audiencias disciplinarias, dijo que O'Neill es un profesional equilibrado que "entiende la naturaleza humana". No cree que los ataques influyan en la sentencia, pero dijo que la falta de remordimiento de Cosby probablemente sí lo haga.



"Obviamente si nadie está arrepentido, ese un factor a considerar. Y si son tan impenitentes que insultan y culpan a cualquiera menos a ellos mismos", ese es un problema, dijo Stretton.