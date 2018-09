Game of Thrones habría podido durar hasta 13 temporadas, dice su autor

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La serie "Game of Thrones", que finalizará el próximo año con la octava temporada, podría haber durado hasta trece temporadas, dijo el lunes George R.R. Martin, el autor de los libros en los que se basó.



"Podríamos haber hecho once, doce, trece temporadas", dijo el escritor, vistiendo su usual gorra, al canal de cable E! a su paso por la alfombra roja del Microsoft Theater de Los Ángeles para los Emmy, los prestigiosos premios de la televisión estadounidense.



"Si han leído mis novelas, saben que había suficiente material para más temporadas. Ellos hicieron cortes", explicó George R.R. Martin minutos antes de la ceremonia de apertura de la septuagésima edición.



"Game of Thrones" es la serie de ficción que ha ganado más Emmys en la historia de la ceremonia, con 38 estatuillas. Y este año lidera las nominaciones con 22.



"David (Benioff) y Dan (D.B. Weiss), los dos creadores de la serie, "dicen desde hace cinco años que no pasarían de siete temporadas", contó. "Logramos que fueran a ocho, pero no más".



"Supongo que querían tener una vida" fuera de su trabajo, bromeó el escritor superventas.



Entre 1996 y 2011, George R.R. Martin publicó cinco volúmenes de la saga fantastico-medieval, pero aún no ha publicado el sexto libro, lo que advirtió que no ocurriría hasta 2019, como pronto.



Desde la sexta temporada de la serie de televisión, los autores ya no se apoyaron directamente en la narrativa del escritor, por la falta del libro, aunque el canal de cable HBO, que produce la serie, ya se había tomado muchas libertades respecto de la historia original.



"Tenemos cinco 'precuelas' [historias que están cronológicamente antes de la narración principal] en preparación que se basan en otros períodos en la historia de Westeros", el mundo imaginario en el que tiene lugar "GoT", dijo George R.R. Martin.