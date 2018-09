Clelia Morales, una hondureña que mueve los hilos de innovación tecnológica en España

Lourdes Alvarado/ lourdes.alvarado@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

No temer a arriesgarse y tener ideas claras. Eso es todo lo que ha necesitado en las últimas dos décadas la hondureña Clelia Morales para alcanzar el éxito empresarial en Europa.

De la alta dirección en compañías de la esfera de la innovación como eBay pasó a cofundar Woom, una aplicación de fertilidad que -a dos años de posicionamiento- presume de 80,000 embarazos entre sus más de 500,000 usuarias en España, México y Colombia. A su vez se ha consolidado como un referente de las Femtech, la revolución lucrativa de los negocios de mujeres para mujeres, en la región.

Detrás de la figura de éxito

Morales, de 44 años, residente en Madrid, es esposa y madre de Thessa (10 años) e Isabel (8 años), y una firme creyente de cómo la diversidad e innovación actúan como motor de cambio en las organizaciones. Su historial laboral comenzó en su natal Honduras cuando aún era estudiante de Marketing en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).“Previo a graduarme me desarrollé en el área de marketing y comunicación de una institución bancaria y en un grupo de comunicación audiovisual en Honduras”, dijo.

En 1997 su intensa perseverancia y anhelos de internacionalizar su carrera, acuñados por su familia, la llevaron a adentrarse al amplio ecosistema de las Relaciones Públicas de la mano de la agencia RRPP Image Communications en Londres, Inglaterra.

Luego de tres años de experiencia y “ya con la semilla del emprendimiento plantada”, se unió a la oficina española de la multinacional Porter Novelli en el departamento de tecnología.

En 2006 se trasladaría a eBay -uno de los mayores mercados de compra y venta por Internet- como responsable de Relaciones Públicas y Comunicación en España, pasando a ser la responsable de Social Media de eBay en Europa y, posteriormente, la responsable de Marketing de eBay para Francia, Italia y España.

En 2017 El sitio español, El Referente destacó a la hondureña entre las 75 mujeres más emprendedoras de España.

En 2015, anudando su nutrido perfil en el entorno digital y su experiencia personal con la maternidad, decidió desligarse de la multinacional y poner en marcha, junto a Laurence Fontinoy -quien fue su par en eBay y Google-, su propio emprendimiento volcado a mejorar la salud de la mujer: Woom.

“Antes de dejar eBay maduré la idea de emprender un proyecto tecnológico que impactara el bienestar de las personas, específicamente el de las mujeres, y que me diera la oportunidad de devolver a la sociedad parte de lo que yo había recibido en todos mis años de trabajo. Y tomando en cuenta que la fertilidad empieza a caer en picada a partir de los 35 años y que las mujeres solemos postergar nuestra maternidad hasta haber alcanzado ciertas metas de importancia para cada una de nosotras: vida profesional, estabilidad económica, estudios y por qué no, disfrute de la vida en pareja, el proyecto fue enfocado en ayudar en el proceso de concepción”, apuntó.

En busca de la maternidad

Woom desde su lanzamiento -en julio de 2016- tiene la misión de ayudar a las mujeres a quedar embarazadas en el menor tiempo posible. “Nuestro primer producto tiene una visión de darle seguimiento a la mujer de forma integral a través de la información personal que introducen a diario las usuarias. Así los algoritmos son capaces de predecir, conforme a los calendarios dinámicos y el ciclo de cada mujer, cuáles son sus ventanas fértiles, es decir, los días más propensos para quedarse embarazada. Facilitan además información personalizada a cada usuaria con recomendaciones referentes a hábitos de vida, nutrición o prácticas recomendables para favorecer la fertilidad”, explicó Morales.

El proyecto de morales representa el 5% de la natalidad en España.

Otra de las fortalezas de la plataforma es su amplia comunidad activa. “A través de Woom las usuarias utilizan un seudónimo, comparten sus alegrías, dudas, frustraciones y reciben consejos de otras mujeres en su misma situación”, detalló. Hasta la fecha, la plataforma ha conseguido 80,000 embarazos, entre sus más de 500,000 usuarias en España, México y Colombia. Un éxito sin precedentes teniendo en cuenta la breve existencia de la plataforma.

Femtech

Morales y Fontinoy desde la dirección de Woom han acompañado el auge de las Femtech, término acuñado desde hace cinco años para aglutinar a las empresas tecnológicas enfocadas en mejorar la salud de la mujer.

En contexto, el sector engloba aplicaciones de fertilidad y asesoramiento médico, hasta empresas de productos y servicios sanitarios con una base tecnológica.

Según predicciones de la consultora Frost & Sullivan, las Femtech podrían convertirse en uno de los sectores más rentables en el corto plazo. Se prevé que moverán 50,000 millones de dólares en 2025.

"Nunca debes sentir que trabajas para alguien, al final el conocimiento y lo alcanzado se queda con nosotros”.

Su cuota con Latinoamérica y Honduras

Centradas en el crecimiento de la base de usuarios, Woom está en el momento de poner a prueba diferentes modelos de negocio. “La visión de la startup siempre ha sido internacional. Actualmente estudiamos modelos de negocios en nuestro mercados fuertes (España, México, Colombia), que pensamos aplicar en países latinoamericanos. En el caso particular de Honduras, creemos que habrá una recepción similar a México”, señaló.

Sumado a eso, la plataforma a nivel de educación es una herramienta potente en salud femenina. En Latinoamérica no todas las mujeres tienen acceso rápido a un médico e incluso la fertilidad es considerada un tabú arraigado. “Por ejemplo, cuando no se puede concebir un hijo se tiene la idea errónea de que algo en nosotras no funciona y lo asumimos con vergüenza o culpabilidad. No lo hablamos y tememos preguntar. En cambio si se rompen una pierna se relata la experiencia”, expresó.

En el plano personal, Clelia Morales, quien se define a sí misma como “perseverante, apasionada y con ideas claras”, afirmó que el mayor reto que le ha presentado la vida es “no vivir el día a día de mi familia. No poder estar al lado de mi familia en épocas difíciles, como el fallecimiento de mi padre José Francisco Morales, director-fundador de diario EL HERALDO, en 2008”.

Para la emprendedora afincada desde hace dos décadas en Europa, sus padres fueron la semilla de su éxito: “Ambos me hicieron creer que yo podía llegar hasta donde yo quisiera. Me hicieron la persona que soy en todos los aspectos”. A futuro, Morales no descarta concretar proyectos en pro de la niñez y la mujer en Honduras