Cancelan concierto de Anuel AA en Puerto Rico

Anuel AA no se ha pronunciado ante la noticia.

SAN JUAN, PUERTO RICO.-Paco López, productor del concierto que Anuel AA daría en Puerto Rico, decidió cancelar el evento debido a diferencia de criterios con el cantante.

A través de un comunicado firmado por la empresa No Limit Entertainment, López dio la noticia a todos los fans del cantante.

"No apoyo, ni me solidarizo con las expresiones de Anuel y por esta razón he decidió retirarme como productor de su concierto. El pueblo de Puerto Rico ha pasado un año muy duro y ahora más que nunca es necesario que estemos unidos", indicó López.

El show musical estaba programado para el 12 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico y ante la cancelación del evento, en el comunicado se le informa a las personas que ya habían adquirido boletos que se les regresará el dinero a partir del próximo lunes 17 de septiembre a las 10 de la mañana.

Para recuperar el monto pagado por los pases, las personas deben presentar el boleto, recibo, identidad con fotografía y la tarjeta con la que realizó la transacción.