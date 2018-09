Drake y Cardi B encabezan lista de nominados a premios American Music Awards

NUEVA YORK , ESTADOS UNIDOS.- El rap ha dominado los últimos años las listas pop y los servicios de streaming, y esto se reflejó el miércoles al anunciarse los nominados a los American Music Awards.



Drake y Cardi B encabezan la lista de nominados con ocho menciones cada uno.



Drake, con su exitoso álbum "Scorpion" y tres No. 1, competirá por el premio al artista del año con Taylor Swift, Ed Sheeran, Imagine Dragons y Post Malone.



El rapero y cantante XXXTentacion, un astro en ascenso antes de su asesinato en junio, fue postulado a mejor artista nuevo y álbum favorito de soul/R&B por su debut de 2017, "17".



Sorpresivamente, "Invasion of Privacy" de Cardi B no figuró en el apartado de álbum favorito de rap/hip hop. Los nominados incluyen a Drake, Malone y Lil Uzi Vert.



La sensación cubano-estadounidense Camila Cabello recibió cinco postulaciones gracias a su megaéxito “Havana” con Young Thug, y tres astros del reggaetón se medirán por el premio al artista latino favorito: el colombiano J Balvin y los puertorriqueños Daddy Yankee y Ozuna.



La ceremonia de los premios AMA se transmitirá en vivo el 9 de octubre desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles.