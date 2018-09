El pop art en el pincel de Milton Bautista

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Un joven que egresó de la carrera de Magisterio en el año 2005 con el ánimo de dedicar su vida a dar clases a los niños de primaria, puso un alto a sus proyectos profesionales para abrirse paso en un mundo lleno de acrílicos, telas y pinceles.



“Me gradué de maestro, pero la tendencia del arte ya estaba en mis manos, por lo que nunca ejercí como tal, sino que decidí entregarme de lleno a la pintura, que de verdad me gustaba”, recordó el artista Milton Bautista.



Solo un año después de haber cambiado de rumbo, el pintor originario de Marcala, La Paz, comenzó a hacer de su pasión su sustento diario y en 2007 presentó una muestra individual bajo el nombre de “Noche de luna” en el restaurante Le Petit París, de Tegucigalpa.



Desde entonces su obra ha evolucionado y lo que comenzó definiendo como arte figurativo y luego moderno, hoy lo cataloga como pop art, cuyo proceso ha sido fruto de su admiración por el fallecido artista estadounidense Andy Warhol.



En sus 12 años de trayectoria autodidacta, Bautista ha exhibido sus pinturas en más de 20 exposiciones colectivas a nivel nacional y ha trasladado algunas otras muestras a Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos.



“Todo lo que he logrado ha sido a través de que conocí a Cristo. Desde ese momento, las puertas se me comenzaron a abrir de manera muy grande, él me ha dado grandes oportunidades”, recalcó el artista de 32 años.



El creador agregó que dentro de sus proyectos a futuro está expandir su visibilidad en el exterior. El próximo 20 de septiembre viajará a Miami para tocar algunas puertas y existe la posibilidad de que monte una exposición en Alabama.



“Para mí es un honor que las personas de todo el mundo se empapen del talento artístico que tiene Honduras y las exhibiciones conforman esa ventana tan necesaria”, finalizó.