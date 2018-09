Tras sencillo con Maluma, Reik promete más música urbana

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Reik disfruta del éxito de su colaboración con Maluma “Amigos con derechos”, pero no sabe si formará parte de su próximo disco. Lo que sí es seguro es que no será su última canción de música urbana.



“De hecho existe una canción que ya está grabada, que ya habíamos hecho el sencillo y el plan de promo”, dijo Bibi Marín, guitarrista del trío pop mexicano que también integran el vocalista Jesús Navarro y el guitarrista y corista Julio Ramírez.



“La pusimos en pausa y decidimos primero lanzar ‘Amigos con derechos’, la otra (canción) que estábamos por lanzar muy probablemente sea el siguiente sencillo. ¿Quién sabe?”, agregó en una entrevista reciente con The Associated Press.



El título de “Amigos con derechos”, cuyo video suma más de 39 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento a finales de agosto, se explica solo, de acuerdo con Ramírez.



“No estás hablando de jurar amor eterno, estás hablando de vivir el momento, pasarla bien, aunque haya romanticismo o no”, dijo el músico. “La hicimos, nos encantó, la grabó Jesús, grabamos guitarras, se la mandamos a Maluma y le encantó también la idea de hacerla junto con nosotros. Él escribió su parte en la canción, quedó el blend (la mezcla) perfecto y estamos bien contentos”.



El más reciente álbum de Reik, "Des Amor", fue lanzado hace dos años. Su producción anterior, "Peligro", en 2011.



Previamente en el año Reik lanzó el éxito “Me niego” con Ozuna y Wisin. La canción con toques de reggaetón escaló las listas de popularidad de Latinoamérica y Estados Unidos y ha recibido diez certificaciones de platino por sus altas ventas.



Tras trabajar con astros de la música urbana que también incluyen a Nicky Jam, los integrantes de Reik dicen que están listos para intentar grabar estos ritmos sin colaboradores. En sus 14 años de trayectoria, el trío originario de la norteña ciudad mexicana de Mexicali ha fusionado sus canciones pop y baladas con música electrónica, reggae y rock. La banda dijo que siempre está buscando nuevos sonidos y mantenerse en boga.



En esta nueva etapa urbana, dicen que han ido a campamentos musicales y aprendido de los mejores productores en la industria para lograr los sonidos y el ritmo que buscaban.



Reik debutó con un disco homónimo en 2005, cuando sus integrantes recién cumplían 20 años. Ahora dicen que no son perfectos, pero se enorgullecen de mantener una carrera libre de escándalos.



Esto no ha sido por casualidad, dijo Navarro dijo que de hecho se esfuerzan por mantenerse fuera de los tabloides.



“Hemos hecho un esfuerzo consciente. Yo no quiero aparecer nunca en ese tipo de programas o en ese tipo de revistas. No tengo ningún interés y creo que eso nos mantiene limpios”, dijo el vocalista. “No estás apareciendo en esas cosas que te dan una publicidad constante, pero prefiero partirme la ... haciendo entrevistas a exponer mi vida personal de esa manera y creo que es algo que compartimos los tres”.