¿Quién es Noah Centineo, el actor sensación de Netflix y protagonista de Sierra Burgess is a loser?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Las adolescentes han decidido que tienen un "nuevo novio" y actor favorito. ¿De quién se trata? Es Noah Centineo, el protagonista de las últimas películas más populares de Netflix. Su rostro apareció en To All the Boys I've Loved Before, Sierra Burgess is a loser y SPF-18.

A continuación te contamos quién es él, sus gustos y cómo se convirtió en el nuevo crush de Internet.



1. Centineo nació el 9 de mayo de 1996 en Miami, Florida, Estados Unidos.

2. Es sumamente alto. Mide 1.85 metros de altura.

3. ¿Por qué tiene una cicatriz en su barbilla? En una entrevista confesó que la tiene desde los 6 años después del ataque de un perro.

4. A los 15 años lo contrataron para realizar su primer papel: un puesto como invitado en la comedia de Disney Channel Austin & Ally.

5. Actuó en tres programas de Disney Channel: Austin & Ally, Shake It Up y Jessie.

6. Sorprendentemente, no planeaba convertirse en actor, pero después de acudir a una audición con su hermana, fue persuadido a probar suerte también. La agencia de talentos lo contrató y así empezó todo.

7. Antes de mudarse a Los Ángeles, él y su familia vivían en Miami.

8. Centineo apareció en el vídeoclip "Havana", de Camila Cabello.

9. Es soltero.

10. El actor supera los 10 millones de seguidores en Instagram. ¡Es el nuevo crush de Internet!

11. Confesó que no fue un buen estudiante: "Yo siempre bromeaba o me sentaba en la parte de atrás de la clase y no escuchaba nada de lo que decía la maestra. No me iba bien en la escuela".