Ximena Navarrete reaparece en Instagram tras perder a su bebé

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La ex Miss Universo, Ximena Navarrete, reapareció en las redes sociales tras perder al bebé que esperaba.

La guapa mexicana asistió a la boda civil de su hermana menor Mariana, y publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que ambas posan muy sonrientes para la cámara.

"Con mi bebé @mariananro ( loquis bride to be ) ?? legally married .... Ayer en su boda civil. Felicidades, ? te amo hermana, que sean los más felices. Y cuenta regresiva para la boda religiosa ??? @sergio.ponc los quiero.", escribió la también actriz junto a la foto.

Navarrete perdió su bebé, de solo 15 semanas de gestación, hace más de un mes y desde ese momento la mexicana se tomó un descanso en las redes sociales.

En su última publicación, el 28 de agosto, la mujer de 30 años escribió. "No existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo @jcvalladares y yo estamos viviendo. Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real... por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios. Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia. Papás, suegros y hermanos: Gracias por hacernos fuertes en estos momentos". Con dicho mensaje Ximena anunció su pérdida.

Ximena se casó con el empresario Juan Carlos Valladares en el año 2017.