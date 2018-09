Reguetonero Cosculluela se convierte en papá por cuarta vez

View this post on Instagram

Gracias Dios mío por la bendición q me has dado nuevamente de ser padre. Otro más para los Coscu’s @jennifercosculluela te amo mucho, eres y seguirás siendo tremenda madre. Ya te lo dije con éste son 4 y la meta es 10. Quiero una familia graaande. ❤️❤️❤️❤️