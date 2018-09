Sally Field, Arnold Schwarzenegger y otros famosos reaccionan ante la muerte de Burt Reynolds

Burt Reynolds en Los Ángeles en una fotografía de archivo del 27 de enero de 2008. Reynolds, astro de películas como 'Deliverance', 'Boogie Nights' y 'Smokey and the Bandit' murió a los 82 años, informó su agente.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Tras la muerte del actor Burt Reynolds, el jueves 6 de septiembre, muchos famosos han reaccionado, entre ellos, Sally Field y Arnold Schwarzenegger . Aquí algunos de ellos.



"Hay momentos en tu vida que son tan increíbles que nunca se borran, se quedan vivos, incluso cuarenta años después. Mis años con Burt nunca se han ido de mi mente. Estará en mi historia y en mi corazón toda mi vida. Descansa en paz Buddy", dijo Sally Field.

"Quinton y yo estamos extremadamente conmovidos por las muestras de amor y apoyo de amigos y familiares a través del mundo. Burt era un director y actor maravilloso. Fue una gran parte de mi vida por doce años y el amoroso padre de Quinton por 30 años. Lo echará de menos a él y a su gran risa" — Loni Anderson y Quinton Anderson Reynolds, ex esposa e hijo de Burt Reynolds en un comunicado para AP.

"Burt Reynolds fue uno de mis héroes. Era un pionero. Mostró el camino para la transición de ser un atleta a ser uno de los actores mejor pagados y siempre me inspiró. También tenía un gran sentido del humor, vean sus clips en el Tonight Show. Mis condolencias para su familia", Arnold Schwarzenegger, en Twitter.

"Qué triste estoy hoy junto con los millones de admiradores de Burt en el mundo mientras lloramos a uno de nuestros protagonistas favoritos. Sé que siempre recordaremos su graciosa risa y el brillo travieso en sus ojos, así como su extravagante sentido del humor. Siempre serás mi sheriff favorito. Descansa en paz mi pequeño amigo. Siempre te amaré" — Dolly Parton, quien publicó un mensaje en sus redes sociales junto con una fotografía de Reynolds en un uniforme de sheriff en su película de 1982 "Best Little Whorehouse in Texas".

"Que en paz descanse la leyenda y un amigo", expresó Wahlberg, vía Twitter.



"Una vez trabajé con Burt Reynolds en un programa de televisión. Se presentó diciendo 'Hola, soy Burt Reynolds. Solía ser famoso en los 70'. ¿Cómo no te puede encantar eso?", dijo el comediante Michael Ian Black, vía Twitter.

"Tenía 19 años y pocos diálogos en una película. La megaestrella en el set era muy agradable con este nuevo actor (yo) sin ningún motivo. El director me llamó antes de que se estrenara la película para decirme que no habían incluido mis escenas, pero nunca olvidé a ese astro. Gracias Burt". — Kevin Bacon, en Twitter.

"Descansa en paz Burt Reynolds. Era un ícono y uno de mis héroes", expresó Danny Trejo, en Twitter.



"Hace dos semanas estábamos hablando de la próxima temporada de fútbol colegial y los 'Noles’. Burt, conocido como 'Buddy' por sus amigos amaba el fútbol de Florida Sate y sin importar lo grande que era como astro, nunca olvidó a sus amigos de la familia de FSU. Por siempre recordaré nuestras conversaciones y el verdadero amigo que era", señaló el analista de fútbol estadounidense ESPN Lee Corso, compañero de equipo y apartamento de Reynolds cuando ambos jugaron fútbol estadounidense para los Seminoles de Florida State en la década de 1950. Vía Twitter.