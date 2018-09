“Blancanieves” deja ver que la realidad está muy alejada de los cuentos

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El Teatro Universitario Lucem Aspicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) echó a andar sobre las tablas su puesta en escena “Blancanieves: la vida real no es como en los cuentos”.



Una historia donde la fantasía y la realidad se toman de la mano para contar con humor las injusticias, los abusos y los pesares que continuamente atormentan a los desprotegidos fue la que se presentó en Bambú Centro Cultural.



Un verdugo exige a los pobladores de un remoto pueblo que paguen el aumento a los impuestos que fue aprobado sin ninguna consideración. Lo que este no se espera es que una jovencita que recién aparece planea iniciar una revolución contra tanto atropello.



El acto llega a oídos de la reina del lugar, quien se caracteriza por no pensar más que en ella misma, aun cuando las necesidades de los demás desbordan los límites de lo sostenible. A esto se le suma el hecho de que la nueva chica posee una belleza que la pone inquieta.



En su afán por “matar dos pájaros de un solo tiro”, la antagonista se vale de sus recursos y da persecución a la joven conocida como Blancanieves, pero esta se entera de lo sucedido y se refugia junto a siete pequeños hombres que por alguna razón le parecen muy familiares.



La trama continúa incorporando similitudes de la historia original con elementos actuales que reflejan una situación que desafortunadamente no es como en los cuentos.



Este fin de semana

Bambú Centro Cultural exhibirá la puesta en escena “Hombres” del Colectivo Cata los días 6, 7 y 8 de septiembre a las 7:00 de la noche.