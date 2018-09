Publican antología periodística de Gabriel García Márquez

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS— Antes de Macondo, Gabriel García Márquez fue periodista.



Una selección de trabajos periodísticos del laureado Nobel de Literatura se publicará el mes entrante en español, anunció Vintage Español el miércoles. El libro se titulará "El escándalo del siglo".



Una edición en inglés, "The Scandal of the Century", saldrá a la venta en mayo.



García Márquez, quien murió en el 2014, escribió novelas celebradas de realismo mágico como "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera". El autor colombiano es ampliamente considerado uno de los grandes escritores del siglo XX.



El libro abarcará desde reportajes que realizó en Colombia en la década de 1950 hasta las columnas que escribió para el diario español El País unas tres décadas después. Incluirá una introducción de Jon Lee Anderson, quien en el 2015 hizo un documental sobre el autor, "Gabo".



"Esta antología, tan bienvenida como necesaria, resalta el legado de García Márquez como periodista a través de esta selección de artículos publicados", escribió Anderson.



"Comienza con el joven Gabo durante la época que trabajó en la costa (colombiana), recién comenzando como escritor, y abarca unos 40 años hasta mediados de los 80, cuando era un autor consagrado y maduro. Esta antología revela a un escritor entretenido en sus inicios, siempre divertido y agradable, cuyo periodismo es difícilmente distinguible de su ficción".