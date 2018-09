Fiscales rechazan casos de abuso contra Spacey y Seagal

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Fiscales de Los Ángeles dijeron que no formularán cargos de abuso sexual contra los actores Kevin Spacey y Steven Seagal en relación con incidentes ocurridos a principios de los años 90 argumentando que los casos habían prescrito.



La fiscalía del condado de Los Ángeles no hizo declaraciones el martes sobre las acusaciones.



Los casos fueron revisados por un cuerpo especial creado para evaluar alegatos de abuso en la industria del espectáculo luego que docenas de mujeres acusaron al desprestigiado productor de Hollywood Harvey Weinstein y otros de violencia sexual.



Representantes de Spacey y Seagal no respondieron de inmediato mensajes en busca de comentarios.