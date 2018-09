Alberto Palma compartió su arte en proyecto extranjero

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El curador peruano Guido Garaycochea descubrió al artista hondureño Alberto Palma en un simposio de creadores a mediados del año pasado y le ofreció un espacio para compartir su arte en el Expressiones Cultural Center de Estados Unidos.



Al cabo de un tiempo el hondureño logró trasladarse al país extranjero y durante dos meses formó parte de un intercambio que invita a exponentes de la plástica latinoamericana para que participen y se involucren con la comunidad de New London, Connecticut.



“Como parte del programa compartí algunos talleres con más de 40 niños -de 6 a 10 años- y de diferentes grados académicos. Al final elaboré una propuesta artística que lleva por nombre ‘El buitre como una metáfora’ (The vulture as a metaphor)”, contó Palma.



Esta consta de alrededor de diez piezas en acrílico de diferentes dimensiones y estará vigente hasta el próximo 10 de septiembre. “En el momento en que se inauguró varias personas se interesaron en adquirir obras, pero he decidido donar algunas a Expressiones como agradecimiento por su hospitalidad”, mencionó el autor.



Mensaje

La misión de Expressiones Cultural Center es construir puentes multiculturales a través de esfuerzos artísticos y educativos. El centro tiene una doble meta: aumentar la programación artística a niños y familias de bajos ingresos, y particularmente latinos, en New London; e introducir a la población no latina a la riqueza y diversidad de las artes y la cultura latinoamericanas.