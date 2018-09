“¡Sepa Dios!”, un trágico relato donde dos seres comparten una misma pena

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Ella pelea una batalla interna contra una adicción que la consume, mientras se esconde de quienes quieren arrebatarle la vida. Él busca una razón para seguir viviendo entre los pesares que lo atormentan, cuando la soledad es la única que lo escucha.



La casualidad y la causalidad unen a estos dos personajes para dar vida a la obra “¡Sepa Dios!”, que no es más que un relato que evidencia diferentes realidades sociales a través de dramas expuestos entre un par de risas.



Una adicta a la cocaína sale en busca de satisfacer su más grande ansiedad y termina siendo testigo de un escalofriante asesinato. Los malhechores se percatan de su presencia y esta se ve obligada a huir para no correr con la misma suerte de la víctima tendida en el suelo.



En su búsqueda por encontrar un lugar en donde esconderse llega a los escombros de lo que parece ser un basurero, hogar de un alcohólico indigente que recién desistió de la idea de lanzarse como candidato presidencial y al que conocen bajo el seudónimo de Chuta.



Este descubre a aquella mujer usando los harapos de quien fue su mejor amigo -Diametro-, por lo que una pelea de territorio se convierte en el punto de partida de una turbulenta amistad que no podrá sobrevivir ni siquiera 24 horas.



“¡Sepa Dios!” es la tercera y última parte de la trilogía de Chuta; escrita, dirigida y protagonizada por Felipe Acosta, quien en esta ocasión se acompaña de Ciria Reyes para colocar sobre las tablas una historia sumergida en adicciones, violencia, impunidad e indiferencia.



Bambú Centro Cultural despidió así el aniversario de los 15 años transcurridos desde el nacimiento del personaje que a través de sus vivencias narra la historia de una sociedad indiferente a los sufrimientos ajenos.



¿Regresará Chuta en otra historia?

“¡Sepa Dios!” fue estrenada el 18 de noviembre de 2016 en la sala Padre Trino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como la última puesta en escena en donde Chuta funge como personaje principal, pero existe la posibilidad de que próximamente se le vuelva a ver en otra aventura, según dijo Felipe Acosta.