Reina de belleza retira acción contra Miss Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Después de todo, los venezolanos sí podrán disfrutar de uno de sus espectáculos preferidos: la participación de su representante en el Miss Mundo y, posiblemente, la realización del popular certamen de belleza local.



Veruska Ljubisavljevic, Miss Venezuela Mundo 2017, retiró una acción judicial que impedía la realización este año del concurso luego que se le permitió representar al país en el Miss Mundo, anunció el lunes la Organización Miss Venezuela.



Ljubisavljevic "decidió desistir de la acción de amparo" luego que la organización Miss Mundo aceptó, como una "concesión especial", la participación de la joven a pesar de que no cumple algunos requisitos relacionados con el tiempo de selección y la edad de la concursante , indicó en su cuenta de Instagram la Organización Miss Venezuela.



Ljubisavljevic representará a Venezuela en la edición de este año del Miss Mundo que se realizará en diciembre en Sanya, China.



Miss Venezuela llegó a un acuerdo con Miss Mundo para elegir en el último trimestre de este año a la representante venezolana que irá la edición del año 2019 del certamen internacional, precisó la organización local.



Ljubisavljevic introdujo el mes pasado una acción judicial contra Miss Venezuela luego que la organización le notificó que no iría este año de Miss Mundo debido a las exigencias de la franquicia internacional para la elección de la representante de cada país.



En respuesta a esa acción, un tribunal local ordenó la suspensión del concurso Miss Venezuela que estaba previsto para el 12 de septiembre. La organización no ha informado hasta el momento una nueva fecha.

El certamen Miss Venezuela enfrentó en marzo una crisis luego que varias exconcursantes fueran acusadas en redes sociales de haber obtenido beneficios económicos por supuestas relaciones con figuras del gobierno. Todo esto mientras el país está sumido en la hiperinflación, la escasez de bienes y una severa recesión que se ha extendido por casi cinco años.

El escándalo se dio semanas después de que Osmel Sousa, el llamado "Zar de la Belleza" venezolana, anunció su retiro de la dirección de la Organización Miss Venezuela, que durante casi 40 años sumó para el país sudamericano siete coronas del Miss Universo, solo superado por Estados Unidos que acumula ocho.

A raíz del incidente, la organización emprendió una revisión interna y nombró un nuevo comité ejecutivo.

Venezuela ha ganado el Miss Mundo en seis ocasiones, siete veces el Miss Internacional, dos el Miss Tierra y otras 100 diademas.