Juanes promete un show inolvidable en el Hollywood Bowl

NUEVA YORK , ESTADOS UNIDOS.-Ha tocado dos veces en el Hollywood Bowl, pero Juanes dice que su actuación del miércoles en el emblemático recinto de Los Ángeles será más especial aún.



“Estoy en un momento en el que me siento mejor que nunca a nivel artístico y personal, disfrutando de cantar, de tocar con mi banda. Probablemente podrán ver el mejor show de Juanes”, dijo el rockero colombiano el viernes en una entrevista telefónica con The Associated Press.



“La verdad que muy contento de regresar a tocar de nuevo. El público de Los Ángeles es un público muy especial y muy importante para mí”, añadió. “Además el lugar es espectacular, con un ambiente muy maravilloso”.



Juanes tendrá como invitada a la sensación española Rosalía, a quien calificó como “un angelito que vino de otro mundo a enseñarnos”.



“Es demasiado fuerte el talento que ella tiene”, dijo sobre la intérprete de “Malamente” y “Pienso en tu mirá”, quien además debutará como actriz en la próxima película de Pedro Almodóvar “Dolor y Gloria”, protagonizada por Penélope Cruz.



Juanes y Rosalía, quien con este concierto hará su debut angelino, ya cantaron juntos el pasado diciembre en un concierto del colombiano en Madrid, donde interpretaron el tango “Volver” popularizado por Carlos Gardel.

“Posiblemente hagamos algo” juntos también esta vez, dijo el rockero sin dar detalles, pues éstos los definirían en los próximos días.



El ganador de dos premios Grammy y 22 Latin Grammy tocó en el Hollywood Bowl por primera vez en 2011, en el concierto benéfico “A Decade of Difference” por el 65to cumpleaños del expresidente Bill Clinton; y un año después con la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés).



En mayo lanzó “Pa’ dentro”, el primer sencillo del álbum que le seguirá a su ambicioso proyecto audiovisual laureado con el Latin Grammy “Mis planes son amarte”.



“‘Pa’ dentro’ fue el primer lanzamiento de esta nueva etapa. Creo que en noviembre sacaría una nueva canción, luego el año entrante en marzo otra, y en algún momento el primer semestre del próximo año el álbum”, dijo.



El 12 de septiembre dará el concierto íntimo “iHeartRadio LIVE with Juanes” en Nueva York.