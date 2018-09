“Kamikaze”, la nueva propuesta de Eminem 

El rapero lo anunció justo después de la medianoche del jueves con un tuit: 'Traté de no pensar demasiado en este... disfrútenlo'. (Foto: AP)

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Eminem eligió un día ajetreado para sorprender al mundo con su nuevo álbum: "Kamikaze" fue lanzado apenas unas horas antes del funeral de Aretha Franklin en Detroit y el homenaje al senador John McCain en Washington.



El CD de 13 cortes incluye el tema "Venom", que aparecerá en la película homónima de próximo estreno; así como dos canciones con Jessie Reyez.



La portada muestra la parte trasera de un avión de caza, lo que recuerda a una similar del álbum de los Beastie Boys de 1986 "Licensed to Ill".

El rapero lo anunció justo después de la medianoche del jueves con un tuit: "Traté de no pensar demasiado en este... disfrútenlo".



El álbum no muestra a Eminem en un lugar de paz. Comienza con el tema "The Ringer", en el que dice que quiere "golpear al mundo" en la cara.



Lea además: Así es el diminuto vestido que Ariana Grande usó en funeral