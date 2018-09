“Michael Jackson's Thriller 3D” llegará a las pantallas IMAX 

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los herederos de Michael Jackson y IMAX se asociaron para remasterizar digitalmente "Michael Jackson's Thriller 3D" a formato IMAX 3D.



La sociedad fue anunciada este miércoles, en el que habría sido el cumpleaños 60 del cantante.

La película se proyectará en cines IMAX alrededor de Estados Unidos por una semana, a partir del 21 de septiembre.



Los albaceas del patrimonio de Jackson dicen que al superastro le encantaba darle a sus fans "lo más nuevo y maravilloso en tecnología y experiencias de entretenimiento".

El cortometraje dirigido por John Landis se estrenó en Los Ángeles en 1983. La versión en 3D se exhibió por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2017.



El estreno remasterizado antecede al lanzamiento de la película de fantasía de Amblin Entertainment "The House with a Clock in Its Walls", protagonizada por Jack Black y Cate Blanchett.

Jackson tenía 50 años cuando murió en junio del 2009.