Ed Sheeran participará en la cinta Danny Boyle

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ed Sheeran hace de sí mismo en la próxima película de Danny Boyle, en lo que será su primer papel significativo en la gran pantalla.



En la cinta escrita por Richard Curtis, el exastro de "EastEnders" Himesh Patel da vida a un cantautor que se despierta un día como la única persona en el mundo que recuerda a los Beatles.



"Y entonces yo lo descubro y lo llevo de gira, y él se vuelve mucho más grande que yo. Es muy ingeniosa", dijo Sheeran en una entrevista esta semana. "De hecho tuve que aprender a actuar. ... Con 'Game of Thrones' fue literalmente aparecerme un día y hacer un cameo. O 'Bastard Executioner', pasé un solo día. Pero esto fueron días completos en el plató, como de 12 horas diarias".



Sheeran terminó de filmar su parte a principios de año, en medio de una gira. La cinta, aún sin título, se estrenaría en septiembre del 2019.



"La rodaron alrededor de muchos de mis conciertos, así que fueron dos meses muy intensos. Porque podía tener cuatro días de presentaciones y entonces tres de filmación", contó Sheeran. "Estaba haciendo de mí mismo, así que no creo que lo haya hecho tan mal. No había mucho que estropear".



El astro británico del pop, de 27 años, dice que su meta a largo plazo en Hollywood es hacer una película musical por el estilo del romance irlandés del 2007 "Once".

"Quiero hacer algo así. Algo como eso donde las canciones dictan de alguna manera el filme", expresó. "No me puedo imaginar a mí mismo interpretando a un Avenger. En realidad no quiero ser actor".



Sheeran estaba promoviendo un nuevo documental de Apple Music, "Songwriter", enfocado en la creación de su último álbum.



Dirigido por su primo Murray Cummings, incluye una escena con la prometida de Sheeran, Cherry Seaborn, pero no escarba en su vida privada.



"Doy tanto de mí en mis canciones. Y son pocas las decisiones que puedo tomar, como mantener ciertas cosas privadas, básicamente", dijo Sheeran. "Creo que mi casa y mi familia y mi pareja, esas son cosas muy privadas y son las mejores cosas en mi vida, así que no quiero arruinarlas".