“Me siento culpable porque mi hijo no tiene que estar acá”: Los niños de la cárcel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De cierta manera viven una vida normal: están con sus mamás, pueden jugar con lo poco que tienen, corren, brincan y hasta interactúan con otros niños.

Pero claro, su libertad está condicionada, aunque ellos, por inocencia y falta de conocimiento, no estén enterados de que no pueden hacer más que eso.

Y no hacer más que eso significa que no ven televisión ni van a centros comerciales, ni a cines ni a parques, porque literalmente son prisioneros del amor.

Incluso, no ven con mucha frecuencia a sus papás, hermanos o abuelos por dos razones: porque las visitas son pocas o porque sus mamás no lo permiten.

Ellos son los niños de la cárcel, los presos inocentes que viven con sus mamás privadas de libertad en los centros penitenciarios de Honduras sin que hayan sido condenados.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), a 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en donde viven 27 menores: 17 niños y 10 niñas (recuento hasta el 26 de mayo).

Ríen en la libertad del encierro

Solo hacen falta 93 días para que Obed Vásquez cumpla cuatro años y deje de vivir en Cefas con su mamá Claudia Flores (nombre ficticio) porque a ella le hacen falta seis años para recuperar su libertad.

La Ley del Sistema Penitenciario, en su artículo 53, permite que hasta los cuatro años los niños que nacieron mientras sus madres estaban recluidas puedan estar con ellas.

Después son entregados en primera instancia a un pariente de la privada de libertad, pero si no hay un familiar responsable, es cedido a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), establece el artículo

Obed y Claudia el próximo 16 de septiembre dejarán de estar juntos, se verán no más cuando él la visite unas cuantas horas.

“Él ya se va y es lo que a mí me mata”, contó llorando Claudia, que, aunque no le parezca, no tiene otra alternativa más que Obed siga creciendo bajo el resguardo de su abuela y de sus tíos debido a que su papá, un miembro de “El combo que no deja”, está preso.

Pero ella, de baja estatura, de piel color como el café con leche y de cabello teñido de verde y raíces negras, sabe que Obed tiene que ir a la escuela y tener una vida normal... en la libertad.

En la libertad de jugar fútbol en las calles, de que le celebren un cumpleaños en casa o de que sencillamente pueda ver una película acostado o sentado en el sofá, y no en la libertad del encierro de los condenados o de los que esperan una pena.

Porque, aunque haya sido durante casi cuatro años la esperanza de Claudia, ante el bombardeo mental de la culpabilidad por las acciones de su pasado, no puede continuar siendo un sentenciado por haber nacido mientras su mamá estaba encarcelada.

“Me siento culpable porque mi hijo no tiene que estar acá, porque él tiene toda su libertad y porque la culpable soy yo, pero por él sigo de pie”, reconoció sollozando.

El peso de su pena cae en la posibilidad de que solo haga la mitad de su sentencia, que son tres años, porque desea ir a dejar a Obed a la escuela, que probablemente ocurra cuando él esté en segundo grado.

Claudia, que desde el viernes 16 de septiembre se enfocará solamente en su venta de frutas dentro de Cefas (gracias a un permiso), seguirá con el proceso de redención, que, según ella, le permitirá valorar a su familia, algo que no hacía.

Y mientras Claudia cuenta su porvenir, Obed juega solo, quizá sin pensar que dentro de pocos días el tiempo con su mamá se reducirá a unas cuantas horas una pocas veces por mes.

Cuando Claudia fue capturada el 18 de marzo de 2018 por tráfico de drogas, Obed ya tenía dos meses de estar en el útero. Desde entonces, él fue un preso inocente sin la posibilidad de defenderse.

Niños de la cárcel

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó cómo ha evolucionado la cantidad de niños que en los últimos años han estado en Cefas acompañando a sus mamás mientras cumplían o esperaban que las condenaran.

El año en que hubo más menores de edad en el hogar casa cuna de Cefas fue en 2018, con 64, una cifra similar al 2019, en el que se contabilizaron 60.

En 2020, año de la pandemia, fueron 43, y en los números descendieron, como en 2021, que fueron 28.