TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Jorge Arnulfo Cerrato Figueroa o Santos Arguijo? En realidad, en el Hotel Venecia de la primera avenida de Comayagüela, séptima calle, donde murió acribillado junto a seis personas más, lo conocían simplemente con el apodo de “Kosovo”.

Su peculiar sobrenombre se lo ganó debido a que, cuando pedía droga, llamaba a las piedras de crack como “kosovos”. Comprar por multitudes ocasionó que repitiera ese nombre muchas veces y, como nadie más le decía así a la droga, se fue quedando con el mote, según recogen testimonios recopilados por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus. Kosovo es un país de Europa del Este que en 2008 declaró su independencia de Serbia, aunque su reconocimiento es limitado. Apenas tiene 1.8 millones de habitantes, pero esa historia está muy lejos de las calles de Comayagüela, donde el “Kosovo” de este relato era muy conocido. En el bajo mundo de Comayagüela todos lo perfilaban como un hondureño residente en Estados Unidos que volvía durante cortos períodos a disfrutar de jornadas de alcohol, sexo y drogas, para lo cual reservaba por completo el hotel. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se internó en las calles de Comayagüela en un trabajo de campo de tres semanas para obtener detalles de la masacre en el vetusto inmueble del Hotel Venecia, donde cuatro mujeres y tres hombres fueron asesinados a plena luz del día. La información recopilada en este texto es producto de testimonios con testigos protegidos, a quienes se les cambió su identidad, vestimenta y tono de voz en audios y videos para no ser expuestos.

Identificación

Identificado por inteligencia de la Policía Nacional (PN) como el objetivo de la masacre del 4 de marzo del 2023, a “Kosovo” en el momento del levantamiento de su cadáver le encontraron dos carnets: un Documento de Identificación Nacional (DNI), con el nombre de José Arnulfo Cerrato Figueroa (54); y el otro fue una tarjeta de residente permanente de Estados Unidos con su foto y el apelativo de Santos Arguijo (52). En el primer documento posee el número de identidad 0801-1968-04954. “Kosovo” era capitalino con fecha próxima de cumpleaños 22 de septiembre y, por boca de testigos, visitante frecuente o residente de la colonia Kennedy, donde “mencionaba mucho en las pláticas la zona del Bronx, en esa colonia, ahí es de la pandilla 18 y donde ocurrió la masacre está controlado por la MS, (pero) no podría decir que relación tenía”. En su otra identificación como residente de Estados Unidos, poseía el número 090-763-894 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (UCSIS, por sus siglas en inglés), con la categoría W16 (que se le otorga a quienes lograron su residencia, pero habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos). La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus conoció que Jorge/Santos o “Kosovo” renovó su carnet de residente el 1 de octubre del 2022 y llevó un proceso en el que mostró que entró a Estados Unidos de forma ilegal, “sin inspección antes del primero de enero de 1982”. En el documento de residente, el objetivo de la masacre tenía como fecha de nacimiento también el 22 de septiembre, solo que varió el año a 1970, por lo que tendría en realidad 52 años y no 54.

Sus viajes entre Honduras y Estados Unidos no eran ocultos, en las redes sociales mostraba fotografías de sus vacaciones en ambos países, como un hombre de familia, junto a su esposa e hijos.

Esas vacaciones en Honduras resultaban provechosas para las prostitutas de Comayagüela, quienes veían a “Kosovo” frecuentemente en el Hotel Venecia, señalan fuentes consultadas por este medio. “Entonces, cuando él llegaba era como que llegara... ¿quién? Santa Claus creo, porque no había ninguna prostituta que no ‘aliviniara’ (entregara dinero), a todas y sin necesidad muchas veces de tener relaciones, él lo único que buscaba era la compañía, pues relajarse, pagaba toda la noche, pagaba hasta cinco días, siete días, ocho días, nueve días”. Su habitación preferida era la número 9, donde ocurrió la masacre, aunque en realidad solo esa y la 4 estaban disponibles para visitantes. Las otras 16 distribuidas en el edificio estaban ocupadas por la misma cantidad de prostitutas. “Kosovo” nunca alardeó ropa cara entre las prostitutas y drogadictos en el edificio convertido en cuartería. Tampoco presumía de armas o guardaespaldas. “Él nunca llegó armado, si es que viera que ese hombre tenía plata, pero cuando llegaba, llegaba en chancletas con un buzo y una camiseta y todo, todo despierto normal”. ¿Compraba drogas?, interrumpe el periodista. “Eso sí, sí, a discreción”, contestó . ”Kosovo” no hablaba mucho de su vida privada, aunque más de alguna ocasión mencionó que era un hombre casado y con hijos. Ante los ojos de las prostitutas, drogadictos y personas en el Hotel Venecia, se presentaba como un contador de una empresa en Estados Unidos, un tipo solvente y sencillo, que -en las cuentas de los testigos entrevistados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus- tenía más o menos cinco años hospedándose en ese mismo lugar.

-Era como es que no me acuerdo cómo, pero él tenía... ¿Cómo, cómo se llama aquí eso de hacer cuentas de alguien... -¿Contador?, interrumpió el periodista. -Sí, pero era contador de allá de Estados Unidos, no de acá... contador, lo único que yo sé que era contador ya, yo no sé si tenía empresa allá o no, pero yo sé que él tenía plata y no es de mala familia tampoco.

El residente de Estados Unidos tampoco llegaba al Hotel Venecia con dinero en maletines, morrales o billeteras. Las transacciones que recibía en el edifico era a través de personas desconocidas que se valían de carros particulares, motocicletas o taxis para hacerle llegar los billetes en el momento que las solicitaba por celular. -Le llevaban el dinero, ya cuando se lo terminaba, él hacía llamada y volvía a pedir. -¿Más o menos cuánto crees tú podría haber gastado por noche, un suponer?-, interrumpió el periodista. -Imaginación, no, porque yo sé, cuando él se quedaba por lo menos una semana o más de una semana ese hombre dejaba hasta un millón de lempiras. Su fama de despilfarrador de dinero era objeto de admiración en la primera avenida, incluso atraía prostitutas de otras zonas de Comayagüela que llegaban con la esperanza de obtener un poco de dinero o por lo menos beber y drogarse sin poner un tan solo lempira, indicaron las fuentes. Pocas horas antes de su muerte, el sábado 4 de marzo del 2023, se conoció que el objetivo de la masacre había pedido entre 50,000 y 100,000 lempiras, se los llevaron en motocicleta y había repartido dinero a todas las prostitutas del hotel y algunos drogadictos. “Ingresaron normal a dejarle el dinero, ya era normal ya, pues porque Jorge no era de que tenía un año de llevarse ahí, por lo menos cinco más de estar llegando al hotel”, relató la persona. “Kosovo” llegaba a adquirir, según las fuentes citadas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, grandes cantidades de piedras de crack, mientras permanecía hospedado en el Hotel Venecia.



“Compraba las piedras de 100 en 100, el efecto es muy rápido, ligero pasa y la persona quiere otra y otra, después otra, las mismas güirras (mujeres) de ahí le conseguían las piedras, él no se movía, solo pagaba y no le negaba a nadie, ahí casi todo mundo consume y de gratis es para que nadie pare de consumir”. El mismo procedimiento aplicaba con la bebida o cigarros, repartía los paquetes o six packs por persona, evitando que se pelearan por acaparar o recibir más. Los administradores del lugar solo llevaban las cuentas de lo que pedía todo cargado a nombre de “Kosovo”. Un testigo explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que el sujeto mantenía relaciones sexuales con todas las prostitutas del lugar, todas estaban a su disposición. Tenía un trato especial con dos chicas, que también fallecieron en la masacre. Se trata de Skarleth Ávila, quien siempre tenía amueblada su habitación, y Yahayra Hernández, quien solo llegaba al Hotel Venecia si él se presentaba, a manera de exlusividad.