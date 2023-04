TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ese día de la masacre en la mañana, me levanté y pasé por la habitación 9, todos andaban a ver... y desvelados, a mí me gusta joder, empecé a molestarlos hasta que me corrieron entre chistes, yo iba a comprar comida y traer una pastilla para mi alera que vivía en la habitación 8, pero no me imaginé el cagadal”, comentó Priscila a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus. La mujer, cuyo nombre se ha modificado por protección, había estado departiendo con Jorge Cerrato, alías “Kosovo”, su amigo Kelvin Godoy y por lo menos diez prostitutas más durante tres noches en el Hotel Venecia de Comayagüela, “pero no aguanté, por eso la tercera noche -la madrugada del día de la masacre- me fui a dormir un poco, porque ya era demasiada loquera que andaba”. Priscila relató que durante los tres días de fiesta se compraron de “100 en 100 las piedras de crack.., nos dio dinero a todas, pidió dinero muchas veces y como siempre se lo llevaban, bueno ese mero día de la masacre en la mañana recibió, no sé, si fueron 50 o 100 mil”. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se internó en las calles de Comayagüela y a partir de testimonios recreó la masacre ocurrida en el Hotel Venecia de la primera avenida, séptima calle, donde siete personas fueron asesinadas por miembros de la pandilla 18. A continuación el relato integro de uno de los sobrevivientes de la matanza.

Relato

“Como me habían encargado unas pastillas no seguí jodiendo, pasé por la comida primero y después por la farmacia, un ratito estuve chabacaneando en el parque que está a una cuadra del hotel y después me fui de regreso, pero ya la cosa estaba caliente”, comentó.

“Uno de los que vivía ahí con la mujer en la habitación 16 estaba asomado por la terraza en el tercer piso, cuando me mira que vengo en la cuadra, me hace señas que están disparando”, expresó. La testigo explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que al momento de la masacre, a parte de las víctimas mortales, estaba la recepcionista, una prostituta en la habitación 8 y tres personas más en los cuartos del tercer nivel, pero los pandilleros no subieron hasta esa parte del inmueble. “Me hace señas que habían muertos, empiezo a ver alrededor y ya miro unos tipos en moto, en eso me indica con los ojos que mire para la zona de la Cruz Roja, ahí estaban otros dos manes, en la otra cuadra otros dos y ahí ya no sabía para donde agarrar”, argumentó. Estando parada en la orilla de la calle, Priscila, quien también vivía en el Hotel Venecia ofreciendo sus servicios sexuales, comentó que escuchó una voz susurrando: “Aydame, por favor, ayudame.. y miro a (se omite la identidad) tirada en el suelo, se estaba tratando de esconder, tenía la mano y la pierna quebrada, se había tirado por la ventana desde la habitación 8, no podía caminar”. La mujer desesperada le pedía que la metiera a un garage que está a pocos pasos, pero por tener la mano y la pierna quebrada no podía ni sujetarla.

Posteriormente, la sobreviviente le contó a Priscila que cuando los pandilleros subieron a la habitación 9, ella estaba a la par, en la 8. Ella escuchó el relajo y cerró la puerta con llave por dentro, por lo que uno de los sicarios, al ver el movimiento, soltó dos disparos a la puerta.

Ella, en su desesperación, no tuvo más opción que tirarse por la ventana para salvar su vida. “Me decía que me apurara, que buscara alguien que la ayudara, me dijo que ahí -en el hotel- acababan de matar a todo mundo, yo buscando rápido, pero como ahí está la Cruz Roja venía una ambulancia, la paramos, el paramédico despabilado de un solo dice ‘súbanla y perdámonos de aquí’”. A la sobreviviente la llevaron en la ambulancia, mientras que Priscila, angustiada por sus amigos, decidió entrar al inmueble: “Me fui directo al cuarto 9, entonces como en la 9 hay como un espacio con otra puerta que ahí es donde tendían las las sábanas y todo eso, entonces no miraba a nadie”. “¿Qué se hizo toda esta gente? ¿Dónde quedaron?”, se cuestionó. Entonces, “yo me voy a asomar y los miro a todos, fue un impacto horrible”. Sumamente afectada, la mujer detalló que la escena era dantesca, cuerpos unos encima de otros: “Kelvin me quedó viendo, él escuchó mi voz, primero no se movía, no sé si se estaba haciendo el muerto para que no le siguieran disparando”. “Ayudame, ayudame, por favor, conseguime un poquito de agua”, suplicó en ese momento el sujeto que se mantenía en vida, pero que falleció horas después en un hospital.