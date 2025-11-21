Expareja denuncia por violencia doméstica al alcalde capitalino Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista hondureña Cristiana Gabriela Castillo Bueso denunció el pasado 5 de junio al alcalde capitalino Jorge Alejandro Aldana Bardales por supuesto maltrato verbal y físico. El expediente 996-2025 del Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, al que tuvo acceso EL HERALDO Plus, establece que el pasado 5 de junio de 2025, la afectada, de 35 años, declaró que "tenía una relación de 10 años con Jorge, y cuando yo decidí meterme en política él (Aldana Bardales) empezó a tratarme mal, me decía, sos una —se omiten las palabras—, no tenés dignidad y no te comparés a la mamá de mis hijos". "Cualquier mujer puede trapear el piso con vos, y ya vas a ver, me voy a meter con alguien de tu familia", amenzó supuestamente el edil, según se recoge en el documento. La denunciante explicó que el 2 de junio de 2025 asistieron juntos a una fiesta, pero cuando llegaron a la casa la agredió físicamente, agarrándola con fuerza del brazo. Además, le profirió una serie de insultos. Aldana actualmente aspira a la reelección al frente de la corporación municipal de la capital y es el favorito en varios sondeos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al siguiente día, el 3 de junio, Aldana Bardales, de 50 años, le envió mensajes a la hija de Castillo Bueso, diciéndole que no podían seguir viviendo en el domicilio de ese entonces. "Me sacaron los de seguridad del edificio y no me permitió sacar nada del apartamento, porque yo lo había amueblado". La denuncia del expediente judicial establece que "Jorge también era demasiado brusco" en otras situaciones.

En 2023, Castillo Bueso recordó que también denunció al alcalde por violencia doméstica, pero luego él le ofreció casa, automóvil y un empleo de "paracaidista", es decir, que recibía suelto sin trabajar, en la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para que desistir del proceso. Ante todos estos antecedentes, la denunciante solicitó una orden de alejamiento y devolución de todo el menaje y objetos personales del apartamento, incluyendo sus documentos personales.

Dictamen forense

El dictamen 0543 de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público (MP), de fecha 6 de junio de 2025, solicitado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica, establece que la evaluada relata que el 2 de junio a las 9:00 de la noche, mientras se encontraba dentro del automóvil con su pareja en el estacionamiento de una torre de apartamentos, ambos bajo los efectos del alcohol, fue agredida verbal y físicamente por "resentimiento". Aldana Bardales le dijo que ella no lo merecía, seguidamente la sujetó del brazo derecho con la mano para sacarla del automóvil, pero no perdió la conciencia, no sangró y no recibió asistencia médica, indica el documento.

Las conclusiones del dictamen establecen que las lesiones correspondieron a contusión simple, equimosis (moretón) en el brazo derecho, lesión compatible con cuerpo u objeto romo. La agresión causó una incapacidad temporal de un día, a partir de la fecha que ocurrieron los hechos. Usualmente este tipo de lesiones sanan sin dejar secuelas, establece el dictamen. Advierte que tampoco hubo peligro de muerte, ni tratamiento médico o quirúrgico, por lo cual se recomendó una investigación de campo por trabajo social para determinar violencia doméstica. Ante esto, el juez determinó prohibir por un periodo de dos meses al denunciado transitar por la casa de habitación, centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera en las relaciones laborales o de estudio del denunciado.