Expareja denuncia por violencia doméstica al alcalde capitalino Jorge Aldana

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> La periodista hondureña Cristiana Gabriela Castillo Bueso denunció el pasado 5 de junio al alcalde capitalino Jorge Alejandro Aldana Bardales por supuesto maltrato verbal y físico.El <b>expediente</b> <b>996-2025 del Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, </b>al que tuvo acceso EL HERALDO Plus, establece que el pasado 5 de junio de 2025, la afectada, de 35 años, declaró que "tenía una relación de 10 años con Jorge, y cuando yo decidí meterme en política él (Aldana Bardales) empezó a tratarme mal, me decía, sos una —se omiten las palabras—, no tenés dignidad y no te comparés a la mamá de mis hijos"."Cualquier mujer puede trapear el piso con vos, y ya vas a ver, me voy a meter con alguien de tu familia", amenzó supuestamente el edil, según se recoge en el documento.La denunciante explicó que el 2 de junio de 2025 asistieron juntos a una fiesta, pero cuando llegaron a la casa la agredió físicamente, agarrándola con fuerza del brazo. Además, le profirió una serie de insultos.Aldana actualmente aspira a la reelección al frente de la corporación municipal de la capital y es el favorito en varios sondeos.