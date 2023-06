EL HERALDO Plus habló con Kenia López, una hondureña que junto a su esposo Darwin Rivera, tres hijos (16, 12 y 4) y dos sobrinos (16 y 21) estuvieron bajo la tortura del Cartel de la Ciudad de México en colusión con la temida banda de “Los Chaparros”.

Unos 250 lempiras en un buen día les permitía medio alimentar a sus tres hijos, Ronald (16), Elizabeth (12) y José (5), hasta que el primero de ellos presenció un crimen que ocasionó que fuera perseguido por miembros de estructuras criminales que no querían dejar cabos sueltos.

Durante el camino todo fue normal, no había forma de desconfiar, hasta que pasó un rato y no llegábamos, le preguntamos y ahí notamos que el muchacho comenzó a acelerar, bueno casi atropella a una señora, pero pensamos que era por complacernos.

Eramos once (...) el cuarto super pequeño con el servicio y el baño adentro, tres colchones y un ventilador, ponían un tele para entretener a los niños, las ventanas estaban tapadas y selladas con candados, apenas un poco de luz se podía ver por una rajadura.

Yo les rogaba que me dejaran entrar, que lo iba calmar, que él estaba así porque pensaba que nos iban hacer algo a nosotros con los niños, cuando se compadecieron y entré, me subieron al segundo piso, estaba tirado lleno de sangre en la cara, inconsiente.

¿Qué pasó? Pues, llegó la Policía, nosotros los vimos, los hombres nos dijeron que nos calláramos, escuchamos cuando la Policía les pidió permiso para entrar y uno de ellos les dijo que estaban decorando para una celebración y que no querían que se los fueran a estropear, que ahí no había nadie.

Se escuchaban más personas en los otros cuartos, torturaban porque habían gritos y como eran casas pegadas, para que los vecinos no sospecharan, le subían todo el volumen a unos equipos de sonido.

A partir de ese día no pararon de llegar taxis, los mirábamos por una rajadura, en un par de días ya éramos 32 (personas) en el cuarto, nos pasaban tres cubetas de agua para el baño y el aseo personal de todos.

A mi hija y a mí nos pasaron una sábana, nos obligaron a quitarnos la ropa para verificar si no andábamos dinero, no abusaron físicamente.

Sucedió que estos tipos ocupaban que la mujer ecuatoriana se comunicara para pedir el rescate, cuando encendieron el celular, la ubicación se volvió activar en el mismo lugar, el marido estaba pendiente.

La Policía volvió a llegar, pero igual no los dejaban entrar, nosotros estábamos amenazados, mirábamos por las rajaduras los carros, y estos tipos ponían a hablar a una señora y una muchacha que eran quienes hacían la comida.

La cosa es que como la ubicación daba en esa zona, los demás vecinos si daban entrada a la Policía, pues uno de ellos se subió a la parte de atrás de una casa, no sabemos qué vio pero se tiró, escuchamos cuando cayó y empezó a decir si habían alguien.

Ahí con miedo, porque no lo habíamos visto bien, le dijimos que estábamos secuestrados, preguntó cuántos eran y no podía creer cuando le dijimos que más de 30, rompieron la puerta, y no puedo explicarle lo que sentí, empezamos a orar, alabar a Dios, agradecer, nos abrazamos, fue algo único, la libertad, Dios nos sacó de ese lugar porque aunque nuestras familias andaban pidiendo en las calles era difícil que pudieran ajustar tanto dinero.

Salimos, declaramos, estuvimos en un albergue, no podíamos regresar a Honduras por la situación de nuestro hijo así que comenzamos otra vez la ruta, llegamos a Piedras Negras y de ahí cruzamos con ayuda de una organización el puente internacional, nos recibieron e iniciamos el proceso de asilo.

Todo se lo debemos a Dios, él nos acompañó, las oraciones y esfuerzos de nuestra familia rindieron frutos, aún tenemos recuerdos pero estamos con vida y ganas de salir adelante.