Video de apoyo a Eliseo Castro en un “rapidito” fue manipulado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, publicó en sus redes sociales un video promocional en el que supuestamente se muestra a ciudadanos hondureños expresando su respaldo dentro de una unidad de transporte conocida como “rapidito”. Sin embargo, según un análisis visual realizado por EH Verifica, ese fragmento del video fue manipulado mediante el uso de inteligencia artificial (IA), lo que levanta dudas sobre la autenticidad del apoyo mostrado en las imágenes. "Vamos a recuperar el futuro de nuestros jóvenes con empleo y oportunidades reales. ¡Junto Salvador Nasralla iniciaremos el cambio que la capital necesita!”, dice la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de una docena de veces desde el 14 de noviembre de 2025.

Eliseo Castro competirá por la alcaldía del Distrito Central frente a Jorge Aldana, actual edil y candidato del partido Libertad y Refundación (Libre); Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional; Ever Velásquez, por la Democracia Cristiana, y Ana Mercedes Castro, representante del Pinu.

Manipulación con IA

EH Verifica identificó múltiples inconsistencias visuales que apuntan a una manipulación digital mediante inteligencia artificial (IA). En primer lugar, se observan anomalías en la anatomía de los personajes, especialmente en una joven ubicada al centro del encuadre: sus dedos tienen longitudes irregulares y textura poco definida, rasgos comunes en imágenes generadas o modificadas por IA.

Asimismo, los brazos de varios pasajeros lucen desproporcionados respecto al tamaño del torso y entre sí, con evidente asimetría. Otro hallazgo relevante es la repetición exacta de gestos en manos de diferentes personas, incluyendo una fila donde varias extremidades tienen idéntica forma y posición, lo cual es inusual en una interacción espontánea. También se detectan manos sobredimensionadas en comparación con los rostros ubicados en el fondo, además de ausencia de hombros visibles o brazos que no se conectan claramente al cuerpo. En algunos casos, las articulaciones de los dedos están difusas o directamente omitidas. En la segunda fila, incluso se aprecia una fusión de manos al hacer el mismo gesto de manera sincronizada, una falla típica de la generación visual automatizada.

Para reforzar el análisis, EH Verifica utilizó la herramienta especializada Hive Moderation, que evalúa la probabilidad de que un contenido audiovisual haya sido creado con IA. La escena obtuvo un resultado de 99.9% de probabilidad de manipulación con inteligencia artificial.