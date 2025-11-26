EL HERALDO celebra 46 años reforzando su lucha contra la desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO llega este 26 de noviembre de 2025 a su aniversario número 46 consolidado como uno de los diarios de referencia en el país.

Casi medio siglo después de su fundación, el periódico celebra esta fecha con una apuesta clara: combatir la desinformación y defender el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.

En un ecosistema mediático marcado por la velocidad, las redes sociales y el ruido digital, EL HERALDO ha decidido reforzar su vocación de servicio público a través de EH Verifica, su equipo especializado en fact-checking.

Desde esta unidad se revisan declaraciones de figuras públicas, cadenas virales, imágenes manipuladas y contenidos generados con inteligencia artificial (IA), entre otros, que puedan confundir a la población.

El compromiso no es reciente. En los últimos años, EL HERALDO ha incorporado metodologías de verificación digital, fact-checking político, contenidos explicativos, políticas de correcciones y metodologías de trabajo.

Con la creación de EH Verifica, ese esfuerzo se sistematizó y tomó el formato de una sección permanente, visible y abierta a la ciudadanía.

A lo largo de este tiempo, el equipo ha detectado y desmentido desde discursos engañosos en campañas electorales hasta montajes visuales y deepfakes que circulan en plataformas como X, Facebook, TikTok o WhatsApp.

También ha liderado coberturas sobre el uso de inteligencia artificial para producir videos políticos manipulados y mensajes fabricados que buscan influir en el voto o desacreditar a adversarios.