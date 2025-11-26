EL HERALDO celebra 46 años reforzando su lucha contra la desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO llega este 26 de noviembre de 2025 a su aniversario número 46 consolidado como uno de los diarios de referencia en el país.
Casi medio siglo después de su fundación, el periódico celebra esta fecha con una apuesta clara: combatir la desinformación y defender el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.
En un ecosistema mediático marcado por la velocidad, las redes sociales y el ruido digital, EL HERALDO ha decidido reforzar su vocación de servicio público a través de EH Verifica, su equipo especializado en fact-checking.
Desde esta unidad se revisan declaraciones de figuras públicas, cadenas virales, imágenes manipuladas y contenidos generados con inteligencia artificial (IA), entre otros, que puedan confundir a la población.
El compromiso no es reciente. En los últimos años, EL HERALDO ha incorporado metodologías de verificación digital, fact-checking político, contenidos explicativos, políticas de correcciones y metodologías de trabajo.
Con la creación de EH Verifica, ese esfuerzo se sistematizó y tomó el formato de una sección permanente, visible y abierta a la ciudadanía.
A lo largo de este tiempo, el equipo ha detectado y desmentido desde discursos engañosos en campañas electorales hasta montajes visuales y deepfakes que circulan en plataformas como X, Facebook, TikTok o WhatsApp.
También ha liderado coberturas sobre el uso de inteligencia artificial para producir videos políticos manipulados y mensajes fabricados que buscan influir en el voto o desacreditar a adversarios.
Verificar, explicar y educar
La apuesta de EL HERALDO no se limita a desmentir bulos. Con EH Verifica, el periódico ha asumido una triple misión: verificar, explicar y educar. Verificar hechos y datos con rigor; explicar de manera clara por qué una afirmación es engañosa o falsa; y educar a la audiencia para que pueda reconocer por sí misma los mecanismos de la desinformación.
En ese camino, el diario ha impulsado talleres, conversatorios y el primer Verificatón del país, en el que estudiantes de periodismo realizaron fact-checking en vivo desde la sala de redacción.
Además, ha desarrollado alianzas con universidades y organizaciones de la sociedad civil para llevar la educación mediática a las aulas y a distintos sectores de la población.
Al cumplir 46 años, EL HERALDO se proyecta hacia el futuro con una convicción renovada: en tiempos de rumores, manipulaciones y noticias falsas, el periodismo sólo conserva su sentido si se sostiene en la evidencia, la transparencia y la verificación constante.
Esa es la ruta que el diario se propone seguir en esta nueva etapa de su historia.
Para sus lectores, esto se traduce en más contextos, más datos abiertos y más herramientas para tomar decisiones informadas.
Cada verificación publicada es, al mismo tiempo, una invitación a dudar, contrastar y participar activamente en la vida democrática del país.