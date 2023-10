Una búsqueda en Google con las palabras claves “ subsidio + transporte + Argentina + 2023” , arroja, entre otros, un reporte del gobierno de Argentina sobre el subsidio del transporte.

El informe establece que desde el 20 de octubre de 2023 queda habilitado el formulario para las personas que deciden prescindir del subsidio del transporte público de automotor y ferroviario.

“De esa manera, quienes realicen la renuncia, abonarán las tarifas plenas o sin subsidios por parte del estado nacional. Las mismas son, para colectivos de 700 por viaje, y para trenes de 1,100”, indica el reporte.

“Al renunciar al subsidio, también el usuario dejará de recibir los descuentos por atributos locales: Tarifa Social Federal, en caso de pertenecer a un grupo beneficiario y de la Red Sube, el sistema que integra todos los medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ofrece descuentos si se realiza una o más combinaciones dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje”, continúa.

No obstante, aclara que los“pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual”.