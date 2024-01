“Anita dice que ya no gastaran más dinero en abogados para que defiendan a Juanchi mejor que le pongan abogado de oficio osea gratuito” , dice la descripción, que está encima del video, visualizado más de 27,200 desde el 13 de enero de 2024.

Sin embargo, es falso. La exprimera dama (2014-2022) dijo a EL HERALDO Plus Factual que se trata de una campaña de desinformación y odio contra su familia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una publicación difundida en TikTok asegura que Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que no seguirá gastando más dinero en abogados para la defensa de JOH y que es mejor que Estados Unidos le otorgue un defensor público.

El 11 de enero de 2024, el exmandatario pidió, entre otras cosas, al juez Kevin Castel que Estados Unidos le nombrara un abogado público debido a que no cuenta con los recursos económicos para costearse uno.

Contactada por EL HERALDO Plus Factual, García confirmó que no ha expresado que “ya no seguirá” pagando para la defensa de su esposo.

Además, al buscar en Google con las palabras claves “Ana García + no pagará + defensa de JOH” no se encontró ningún resultado que certifique lo que circula en TikTok.

Otra búsqueda en Google con las palabras “Ana García + contratación + abogados + JOH”, condujo a una pieza de La Prensa, publicada el 14 de enero de 2024, titulada: “Familia de JOH pide dinero para contratar equipo de abogados”.

“La familia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), está recolectando dinero para poder contratar un equipo de abogados adicionales que lo defiendan en el juicio que empieza el 5 de febrero de 2024 en la Corte de Nueva York, Estados Unidos”, detalla La Prensa en el reporte.

La familia del expresidente Juan Orlando Hernández abrió una cuenta en la plataforma GoFundMe para canalizar fondos que le permitan pagar los gastos de representación para el juicio establecido, hasta la publicación de esta pieza, para el 5 de febrero de 2024.

Sin embargo, días después, el perfil para canalizar fondos fue cerrado.

EL HERALDO Plus Factual ha verificado diversos contenidos relacionados con la situación que vive el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos (1, 2, 3, 4).