Solo 30 de cada 100 hondureños tienen un trabajo formal en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si busca un empleo formal, Honduras no es el lugar. El 71% de la población está sin trabajo fijo.

Parece que el único requisito para no obtener un empleo formal es buscarlo en este país, de acuerdo con estadísticas.

Esta premisa se mantiene para 70 de cada 100 hondureños que no pueden acceder a la cobertura laboral del país de manera formal, según una radiografía laboral hecha por la Unidad de Datos de El HERALDO Plus con cifras cotejadas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con un análisis del Banco Mundial (BM), con base en información del INE, en el 2020 el país mantenía un porcentaje de 42% de trabajo formal.

Mientras que para 2021, el escenario es más crítico, con solo el 29% de la población hondureña que tiene trabajo formal, es decir que la mayoría de fuerza de trabajo no cuenta con un trabajo seguro, sueldo fijo y derechos por ley.

Es decir que solo en el período de pandemia la formalidad laboral cayó en 13 puntos, marcando una situación crítica. Para Yeny Antúnez, oficial de Política Económica y Laboral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que la situación haya empeorado es debido a que “los problemas de empleo en Honduras, principalmente la informalidad del mercado laboral, se ha profundizado con la pandemia del covid-19”.

“Las perspectivas del alto costo de vida (inflación) no son nada alentadoras en este 2022”, advirtió.Entre este análisis se constató que la posición académica no importa: ser profesional o no es relativamente lo mismo al momento de querer conseguir empleo formal porque las posibilidades son igual de ínfimas.

Ejemplo claro, pero lamentable de ello, es el trágico caso de Alejandro Caballero y Margie Paz, una pareja de novios hondureños graduados de Mercadotecnia y Economía.Ambos no encontraron empleo en estas áreas ni en otras distintas a las que han aplicado.

Esta situación los obligó a emigrar ilegalmente a Estados Unidos y, en su deseo de encontrar “un mejor futuro”, ahora trágicamente están en la lista de los seis hondureños que fallecieron hace unas semanas al interior de un contenedor de un tráiler en Texas.

“Es triste que jóvenes que se hayan preparado nunca tengan la oportunidad de destacar en un país como este. Dejen que los jóvenes tengan oportunidades, mis hijos se lo merecían”, protestó en su momento doña Karen, madre de Alejandro y también de Fernando, un estudiante que al ver las críticas circunstancias del empleo en el país huyó y su nombre figura en los seis hondureños que perdieron la vida en esa tragedia.