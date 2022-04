Más calor en la capital: hay días similares a Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sentada en el corredor de su casa, doña Amanda esperaba el aire fresco del atardecer para “poder descansar sus piernas”. Eran las 5:00 de la tarde, pero el calor seguía siendo tan insoportable como en pleno mediodía en fechas de verano.

“Este calor me da fogaje en los pies”, comentó con voz pausada. Las temperaturas máximas en Tegucigalpa no son las mismas de hace 41 años; desde 1981 hasta 2022 aumentaron 0.5 grados centígrados, según los registros de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

Con un pañuelo en su mano se soplaba los pies para “refrescarlos” y, en segunda instancia, “alejar los zancudos”, como si el trapo verde cambiaría los 31 grados centígrados que marcaba el estado del tiempo en el teléfono que grababa la conversación.

Ese Domingo de Ramos, cuando la Iglesia Católica inició varias actividades por la Semana Santa, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó sobre el ingreso de una cuña de alta presión que dejaría lluvias débiles en la zona norte, central y oriental de Honduras.

Copeco también advirtió que habría una variación en las temperaturas, que en tiempos de verano parece favorable para una mujer de 84 años, con artritis y problemas de circulación, porque el calor duplica todos sus “males”.

