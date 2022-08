Honduras tiene escasa cobertura en salud mental y odontología

La información, analizada por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus , detalla que a nivel nacional existen 20,514 trabajadores de la salud contratados, pero que solo 1.6% son odontólogos y psicólogos.

Solo en ese centro asistencial trabajan 14 odontólogos y apenas dos psicólogos. No es el único centro con pocos trabajadores de la salud en estas áreas, ya que a nivel nacional solo hay 266 odontólogos y 56 psicólogos para más de 9.5 millones de hondureños , según cifras de la Secretaría de Salud.

“Si ellos tienen algún problema, ellos tienen que avisar, no tienen que hacer esperar a la gente”, cuestionó en diálogo con EL HERALDO Plus.

Pasaron aproximadamente 10 minutos desde que Melvin empezó a comer hasta el momento en el que salió una mujer con vestimenta hospitalaria a decirle que no lo atenderían porque “no había agua”.

No debía comer, ya que iba a uno más de sus tratamientos bucales, pero pasaban de las 10:00 de la mañana y su estómago ponía en evidencia que tenía hambre.

La salud es el conjunto de condiciones mínimas de salubridad de la población, que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger.

En términos generales, Honduras tiene una enorme brecha en cuanto a garantizar este derecho, pero se agudiza aún más al hablar de salud bucal y salud mental.

En el primero de los casos (odontología), el país tiene un poco más de cobertura, aunque no la suficiente, pues entre las asistencias en hospitales y centros de salud se contabilizan 266 odontólogos contratados a nivel nacional.

Solo en los 27 hospitales hay 48 odontólogos, pero al hablar de psicólogos la cifra cae a 31. Entre hospitales y centros de salud se contabilizan 56 psicólogos, lo que significa que los puntos de atención primaria son los que menos garantizan este servicio.

De los 27 hospitales, el psiquiátrico Mario Mendoza tiene el 39% de los psicólogos contratados en centros hospitalarios. Este rotativo identificó que hay 16 hospitales que no tienen ningún psicólogo y cinco sin odontólogos.

Este mismo patrón ocurre en los centros no hospitalarios, es decir, los centros de salud, donde se contabilizan 218 odontólogos y apenas 25 psicólogos.

Si dividimos estas cifras entre los 9,597,739 habitantes, significa que la tasa de odontólogos por cada 10 mil personas es de 0.23, mientras que la de psicólogos 0.03. En otras palabras, Honduras no tiene ni siquiera un psicólogo, ni odontólogo por cada 10 mil habitantes.

Esto se refleja en el número de atenciones, pues hay lugares donde cada día llegan decenas de personas a buscar asistencia en estas áreas, pero no pueden ser atendidos porque no hay suficiente personal o simplemente porque las condiciones de infraestructura de los centros asistenciales ya no son óptimas. Por ejemplo, el centro de salud Alonso Suazo solo tiene dos consultorios de psicología.

El espacio es tan pequeño que dentro solo cabe una mesa y dos sillas, donde las personas reciben —en muchos casos— consulta con la puerta abierta.