Gráficos y mapas: Los municipios con más problemas en los centros de votación

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el Distrito Central, en San Pedro Sula, La Ceiba o el Caribe, los hondureños están denunciando problemas en los centros de votación a nivel nacional.

EL HERALDO compartió un formulario de denuncia, en el que los electores podían dar detalles de los problemas registrados en las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV).

La mayoría de incidencias, de acuerdo con las denuncias registradas, están relacionadas con la apertura tardía de los centros de votación, fallas en el sistema biométrico, venta de credenciales por parte de los miembros de las JRV o compra de votos.

Desde temprano, los pobladores denunciaron que en muchos centros de votación no tenían biométrico, no les registraba la huella o simplemente dejaron de usarlo.

Ante esto, el Francisco Campos, representante de Smartmatic, dijo que "en la última hora, en nuestro caso, el número de llamadas ha sido muy bajo. Siempre es un comportamiento normal de la operación, que al inicio las llamadas suben y luego bajan y se normalizan y concentran sobre problemas que si pueden corresponder a aspectos técnicos".

Los gráficos y mapas muestra todas las incidencias reportadas por los electores en los 298 municipios de Honduras. La mayoría están en San Pedro Sula y el Distrito Central, donde está el 21% de los votantes.