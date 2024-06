Pocas demandas a deudores alimentarios con sentencia a favor: “El proceso fue agotador”

Con temor y desesperación lo denunció por violencia doméstica en 2014, pero los golpes no pararon, así que nuevamente decidió llevar el caso a los tribunales. La violencia no paró y los golpes también fueron contra la pequeña Lorena, por eso decidió demandar nuevamente al padre de su hija.

“Yo, sinceramente, en ese aspecto me rendí, porque para mí pasar todo ese proceso fue agotador emocionalmente y es algo que yo no quiero volver a pasar, porque realmente aquí en Honduras es terrible pasar eso”, contó la hondureña de 35 años.

Además, hubo 2,831 reportes de desistimiento (8%), que ocurre cuando “el caso puede haber terminado por presunción porque venció el término estipulado, porque dejaron pasar las fechas establecidas para ejercer acciones y lo abandonaron. Así de sencillo. No presentaron ningún escrito donde dijera que no se iba a continuar con el caso”, detalló Mejía de Kawas.

Ejemplificó que la inadmisibilidad por demandar por alimentos puede ocurrir cuando “los hijos, si es una mujer que está demandando por alimentos y resulta que ha habido casos donde se ha dicho que esos hijos no son hijos del marido, en ese caso no puede demandar por alimentos, siempre y cuando haya una sentencia, aunque hayan estado a nombre del marido, si esos hijos, este hombre ejerció acción de impugnación de paternidad y hay una sentencia en la cual ampararse no está obligado a dar alimentos”.

Detalló que en ese caso al demandado le tocará cumplir y conmutar (le ponen una multa), pero sí vuelve a incurrir en ese ilícito de no cumplir con su deber de padre, entonces presentan nuevamente el requerimiento por el delito de desobediencia y allí no puede conmutar, sino que va a la cárcel. En este caso, la normativa establece entre tres a seis años.

Los casos en los que un juez dictamina que el denunciado debe pagar manutención, pero que no cumpla, como lo hizo la expareja de Susana Alejandra, ahora serán incluidos en un Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

¿Qué significa? Que al no pagar pensión alimentaria a los hijos, los responsables se verán limitados al querer abrir cuentas bancarias, renovar o solicitar tarjetas de crédito, préstamos, obtener un permiso de operación para un negocio y hasta para emitir pasaporte y licencias de conducir.

El Poder Judicial afirmó que la medida busca que los padres sean responsables con la manutención, pero Regina Fonseca, coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir de las Mujeres en el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), opinó que no abarcará a todos los que dejen desamparados a sus vástagos.

“La mayoría de deudores irresponsables trabajan dentro del sector informal, entonces no les afecta”, denunció.

“Esos deudores van a quedar siempre en la impunidad. Creo que si bien abarca a determinadas poblaciones dentro del sector formal o algunos, por decir algo, motoristas que trabajan dentro del sector informal, pero que necesitan su licencia de conducir, a esta gente sí le va a afectar”, dijo.

Fonseca afirmó que la maternidad y paternidad irresponsable representa un desgaste emocional, económico y hasta de tiempo para la persona que se queda con la custodia de los hijos, pero también impacta en los vástagos.

Precisamente eso fue lo que contó Susana Alejandra a EL HERALDO Plus cuando dijo que había días en los que ella no tenía cómo sacar adelante a su hija, pero que siempre le tocó buscar la forma. Incluso, mencionó que su expareja en ocasiones le decía que él no tenía para pasarle manutención, pero en el caso de ella no podía darse el lujo de decir: no tengo, porque debía pagar colegiatura, alimentación, gastos médicos y hasta comprarle ropa a su pequeña.