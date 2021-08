No hubo “Baby Boom”: Los nacimientos decaen en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los llaman “hijos de la cuarentena”, “pandemials”, “cuarentenials” y hasta “bebés covito”, apodos que marcan a toda una generación que lo primero que vieron al nacer fueron rostros cubiertos con mascarillas quirúrgicas.



“Al menos no son llamativas como las de la peste negra”, dijo entre risas Vanesa, quien recientemente se convirtió en madre primeriza.



Su hijo cumplió el pasado 2 de agosto un mes de vida y forma parte de los 194 mil menores que han nacido en medio del confinamiento por el covid-19 en Honduras (desde marzo de 2020 hasta julio de 2021).

Cuando Vanesa se dio cuenta que estaba embarazada, en su círculo de amigos también hubo otros casos; por ejemplo, su compañera de trabajo, Yeny, o Andrea, una de las amigas de su pareja. Una compañera de la universidad también se convirtió en madre primeriza a inicios de 2021, mientras que su vecina, Damaris, recientemente cumplió ocho meses de gestación.



“Muchas amigas y conocidas están embarazadas o ya se convirtieron en mamás”, comentó con cierta incertidumbre, como si se tratara de un efecto del confinamiento.



Esta situación -seguramente- ocurrió en muchos círculos de amigos, quienes como Vanesa pensaron que durante el confinamiento los embarazos y, por ende, nacimientos aumentaron, pero cifras del Registro Nacional de las Personas (RNP) nos muestran que no fue así.

Los alumbramientos vienen a la baja desde 2017 y en la cuarentena, al menos hasta el 21 de julio de 2021, no hubo un cambio de patrón.

Sin “baby boom”

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las cifras diarias durante los últimos cinco años; en total hubo 752,386 nacimientos, pero el 26% de los casos ocurrió en medio de las drásticas medidas aplicadas por el gobierno para reducir los contagios. En otras palabras, podemos decir que de cada 10 nacidos desde 2017 hasta el 21 de julio de 2021, de dos a tres casos fueron durante la cuarentena.



En Honduras no hubo lo que en otros países llaman un “baby boom” (explosión de natalidad), al contrario, los nacimientos cayeron cinco por ciento de 2019 a 2020.



Sumado a esto, los casos preliminares registrados de enero a julio de 2021 no llegan ni a la mitad del acumulado del año anterior, cuando inició la pandemia.



En varias naciones europeas ocurrió lo mismo: la natalidad se desplomó en la cuarentena, aunque todo indicaba que los casos aumentarían por el encierro.

“Hay mucha más inseguridad sobre el futuro, entonces las personas de alguna manera están menos animadas a dar un paso, en dar vida”, argumentó Daniel Matamoros, psicólogo y especialista en psiquiatría.



El experto afirmó que hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la humanidad, del país y hasta de las mismas personas sobre su propio bienestar, lo que se refleja en la disminución de nacimientos.



“De alguna manera las parejas están posponiendo tener hijos y creo que hay mucho menos encuentros casuales entre hombres y mujeres, hay mucho más control”, aseguró sobre las medidas aplicadas en Honduras desde el pasado 16 de marzo de 2020.



Las cifras facilitadas por RNP, a través de una solicitud de información pública, avalan los argumentos del experto, ya que mes a mes los nacimientos han venido en picada, sobre todo en este 2021.

Por ejemplo, en enero de 2021 hubo más de 12 mil casos, pero para julio apenas alcanzaron los 1,100. Las cifras pueden estar relacionadas con que los padres no registran a sus hijos inmediatamente después de nacer, pero los años anteriores nos muestran un patrón de decadencia.

En enero de 2020 hubo un cinco por ciento menos de nacimientos con respecto al mismo mes de 2017 y en 2021 la cifra pasó a 17% menos. Lo mismo ocurrió en febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio y julio de los últimos cinco años, pues la natalidad venía en picada.



Al analizar las cifras de forma detallada, se observa un patrón muy interesante: de agosto a noviembre los nacimientos siempre aumentan, incluso en el primer año de pandemia por covid-19.



Para explicarlo mejor tomaremos como referencia agosto, el mes de la familia. En 2017 nacieron 16,230 niños y niñas, pero en septiembre la cifra subió a 16,630 y en octubre hubo 130 casos más que el mes anterior. En 2020 también fue así: de 14,200 nacimientos en agosto, la cifra pasó a 15,300, lo que los ubica como los meses con mayor natalidad.



En 2021 este rotativo tuvo acceso a los registros hasta el 1 de julio.

De acuerdo con expertos, esto está relacionado con las fechas de feriados, pues los nacidos entre agosto y septiembre fueron concebidos en las fiestas decembrinas o Año Nuevo. Este patrón fue el que -en teoría- hizo pensar que los nacimientos incrementarían, pero fue mera percepción.

Departamentos

Como era de esperarse, si ubicamos los departamentos con más niños nacidos en los últimos cinco años, Francisco Morazán y Cortés concentran a cuatro de cada 10 casos. Si hacemos la misma operación con los nacidos durante la cuarentena (desde marzo de 2020), tres de cada 10 menores recibieron la bendición de ser inscritos en dos de los puntos más relevantes del país.

El departamento con menos registros en los últimos cinco años es Gracias a Dios, ya que desde 2017 apenas contabilizó 2,062 niños que tras nacer fueron incluidos en el RNP, 28 de esos casos fueron durante la cuarentena. También se encontraron 46 casos de nacidos en Estados Unidos, quienes tomaron su derecho a la nacionalidad hondureña y llevan por sello el 504.