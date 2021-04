Honduras supera los 200,000 casos en plena alza de hospitalizaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras superó oficialmente los 200,000 casos de coronavirus a nivel nacional después de un año, un mes y varios días de los primeros dos positivos registrados el 11 de marzo: una mujer proveniente de España y otra de Suiza.

El panorama actual, de acuerdo con expertos, tiene al país sumido en la peor crisis hospitalaria de la historia, un hecho que ha provocado que la contención no sea férrea en contra de la pandemia en el territorio nacional, consideran expertos.



Pero no solo son 200,000 contagios, la realidad desborda los datos oficiales. La falta de pruebas aplicadas a la población representa un problema porque no se ha podido conocer la realidad de los enfermos en el país.





Honduras ha sido irregular en la aplicación de tests: en los primeros días el número fue pequeño, pero con el tiempo la capacidad ha llegado a ser entre 2,000 a 2,500 tests aplicados al día.



A la fecha, se han suministrado 585,415 pruebas, pero si se promedian en los 403 días en lo que tiene la pandemia de estar alojada, son 1,452 personas analizadas cada 24 horas.

Proyecciones aseveran que en Honduras serían 600,000 las personas contagiadas a causa de que el número oficial se multiplica por tres, es decir, por cada infectado hay dos más que no están en los registros.

Muertes

Según autoridades sanitarias, las fiestas navideñas, las elecciones primarias y el feriado de Semana Santa provocaron la alta propagación del virus que se vive y, en ese sentido, mantiene las salas hospitalarias sin cupos y los triajes repletos de enfermos y sospechosos.



Esta situación, en consecuencia, ha provocado que más personas estén muriendo producto del SARS-Cov-2 en Honduras.



A la fecha, la cantidad casi llega a los 5,000 (4,957 hasta el reporte más reciente), un número alarmante, lamentaron expertos a EL HERALDO.



La realidad alerta: abril de 2021 se metió a los anales por registrar el día con más casos detectados y también la fecha con más muertes confirmadas, pero también por realizar más pruebas PCR.



La letalidad a causa del coronavirus es de 2.4%, “algo que se mantiene en los rangos normales, pese a que aún no oficializa la verdadera cantidad de fallecidos”, comentan epidemiólogos.





La Asociación de Funerarias, en sus registros, contabiliza más de 11,000 personas fallecidas producto de la pandemia, más del doble de los números del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



El común denominador de la agresividad del coronavirus es la alta densidad poblacional: Cortés, con 1,469, y Francisco Morazán, con 1,284, son los departamentos con más fallecidos por el covid-19.



Estos números se registran cuando se reporta un alza en las hospitalizaciones (1,160 pacientes), una cifra que recuerda a la ocupación en junio de 2020.

Medidas

Para intentar contrarrestar esta nueva oleada de positivos, la Secretaría de Salud contrató más personal médico, aumentó el número de camas en los hospitales y triajes, reabasteció de medicamentos y equipo de bioseguridad y programó brigadas médicas que se desplazan casa por casa en los barrios y colonias más afectados.



No obstante, todas estas medidas de contención implementadas no serán suficientes si la ciudadanía no extrema el uso de las medidas de bioseguridad: lavado de manos constante, usar la mascarilla, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, enfatizaron expertos consultados por EL HERALDO.



El comportamiento reciente del coronavirus ha sido atípico: se enferman más jóvenes que personas mayores, precisaron médicos en primera línea.



En contraste, del 1 de enero al 14 de abril de 2021, el 54% de los contagios eran personas menores de 39 años y, el remanente (46%) eran mayores de 40, de acuerdo con números de la Unidad de Datos de EL HERALDO.



Esta situación podría ser el primer indicio de que en Honduras una cepa (la de Reino Unido, la de Sudáfrica o la de Brasil) ya estaría circulando.

