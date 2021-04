Más de 246 mil estudiantes excluidos del sistema educativo de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “¿Qué estas haciendo aquí, y las clases...?”, cuestionó el periodista. “Yo me salí de la escuela, mi mami no podía pagar el internet”, expresó con toda serenidad José, cuando se remangaba desde su cintura la calzoneta sucia para salir en carrera por la calle de tierra de la colonia Soto en Comayagüela, capital de Honduras.

Los niños son los menos contagiados por la pandemia de covid-19, pero están siendo los más excluidos del sistema educativo público y privado, comprobó el equipo de EL HERALDO Plus. Cada día se hunden más en un agujero de ignorancia de donde será difícil sacarlos,

Datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (Sinieh) de la Secretaría de Educación, al pasado 14 de abril, revelan que 246,356 estudiantes no se habían matriculado en el 2021 en el sector público y privado con respecto al año anterior.

Estos son niños y jóvenes de los niveles de prebásica, básica y media que no están recibiendo ningún tipo de formación y, además, están aquellos que están matriculados, pero que no pueden cumplir con las tareas diarias por la pobreza en que están sumidos.

“A mi hija la saqué de la escuela porque es una tontera que estén en clases en la casa, uno no tiene dinero para el internet, los maestros exigen un montón de copias y no aprenden, más que uno es pobre”, afirmó una madre mientras pelaba una gallina criolla para hacer el almuerzo de ese día.

“Uno termina pegándole a los niños, porque no es lo mismo que esté el profesor ahí, hay cosas que uno no sabe y no se las puede explicar, estamos haciendo el trabajo de los profesores”, expresó la progenitora, quien solicitó omitir su nombre en el reportaje.

Estudiantes menos con respecto al año anterior reportaba la Secretaría de Educación hasta mediados de abril.

Histórica disminución

Al analizar las cifras de deserción escolar, EL HERALDO Plus comprobó que entre los años 2019 y 2021 un total de 290,050 estudiantes a nivel público y privado han tenido que salir del sistema educativo porque no tienen acceso a tecnologías o porque sus padres los han sacado.

Esto en términos porcentuales representa el 14.8 por ciento de la población educativa del país que regularmente asistía a clases.

Para el 2019, según los datos del Sinieh proporcionados a través de la oficina de transparencia de la Secretaría de Educación, en el sistema educativo nacional se habían matriculado 1,966,056 estudiantes, de estos 1,641,747 estaban inscrito en el sector público y 324,309 pertenecían al sector privado.

En el 2020 la matrícula total fue 1,922,362 en el sector público y privado, es decir 43,694 estudiantes menos que el 2019.

La situación se volvió más crítica para este año, debido a que más de 246 mil estudiantes estaban excluidos del sistema educativo público nacional, aunque la Secretaría de Educación indicó que los datos del 2021 todavía se siguen actualizando en todos los rincones de Honduras.

No obstante, la mayoría de estudiantes ya están registrados y la caída de matrícula podría rondar los 200 mil, según estimaciones de las mismas autoridades educativas.

Aquí el problema no es que los padres no tienen los recursos para que sus hijos desarrollen las tareas, estos indicadores se deben a los problemas de subdesarrollo en que está sumido Honduras y a la falta de respuestas de las autoridades del gobierno central.

El año pasado los maestros aprobaron el grado a una buena parte de alumnos sin que hayan hecho tareas o aprendido las lecciones básicas, a juzgar por comentarios de padres de familia.

“Yo no estoy de acuerdo que reciban clases si no aprenden nada, el año pasado los profesores le regalaron el grado, pregúntele a la niña si se sabe las tablas, póngale el mapa, no se sabe ni los departamentos”, expresó con indignación la señora Rosario Osorio, quien cuida a su nieta que estaba en tercer grado.

Para el 2021 el panorama es más crítico. EL HERALDO Plus visitó varias comunidades del país, donde comprobó que la falta de internet, celulares, tablets o materiales educativos hacen que los niños y jóvenes no cumplan con sus tareas.

Los datos proporcionados muestran que al 14 de abril de 2021, los estudiantes registrados eran 1,676,006, de estos 1,446,805 eran del sector público y 229,201 del sector privado.

“Mis hijos no han recibido para nada este año clases, porque uno necesita internet diario y uno no tiene dinero, no hay trabajo y me da pesar porque ellos están perdiendo el año”,expresó consternada la madre de familia Lizeth Hernández.

Al momento de hacer chiste de su apellido, dijo que “no porque soy Hernández, mis cuatro hijos pueden estudiar”, porque ni los cuadernos completos les ha podido comprar.

Departamentos

Al hacer el análisis comparativo se puede ver que en el sector público en el 2020 se matricularon 1,604,242 estudiantes y hasta la fecha en el 2021 van 1,446,805, haciendo una diferencia de 157,437.

A nivel privado la disminución de estudiantes también es significativa, porque para el 2020 se habían registrado 318,120 estudiantes y en lo que va del 2021 se contabilizan 229,201, con una disminución de 88,919 educandos.

Padres de familia entrevistados por EL HERALDO afirmaron que el golpe en la economía ha sido tan fuerte que han decidido sacar a sus hijos de los centros privados y enviarlos hasta cuando retornen las clases presenciales o recuperen sus salarios.

Entre los departamentos donde más deserción escolar hay está Cortés, en primer lugar con 20.3 por ciento, seguido de Comayagua con 16.4 por ciento, Lempira con 14.7 por ciento y Copán con 14.1 por ciento.

Los departamentos que menos deserción han registrado son: Intibucá con 5 por ciento, Choluteca con 7.6 por ciento, Atlántida con 7.7 por ciento y El Paraíso, Ocotepeque y Olancho, que rozan el 8 por ciento.

Para Edwin Hernández, presidente de Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), deserción escolar no es el mejor término para describir lo que ocurre en los centros educativos.

“El problema es que los alumnos y alumnas fueron excluidos del sistema educativo porque no fue que los cipotes se fueron, en el caso de Honduras es que el sistema los retira”, denunció.

Los que quedaron fuera el año pasado, en este 2021 están en las mismas condiciones, sin aparatos inteligentes y sin dinero para comprar la “recarguita”.

Indicó que gobierno no ha dado soluciones, porque en primer lugar lo que debe hacer es entregar aparatos inteligentes a todos los estudiantes como hizo el gobierno de El Salvador, pero en Honduras solo compraron alrededor de 3,000 tablets, lo que calificó como una burla.

EL HERALDO Plus comprobó que las aulas de clases de los estudiantes ahora son el piso, las camas o las aceras de sus colonias. Los que no tienen internet para recibir clases mejor se van a trabajar con sus padres, hacen mandados o andan en la calle, sin protección de bioseguridad.

En la colonia Los Pinos, de Tegucigalpa cuatro hermanos se disputan el teléfono de su madre, ella solo se los presta el domingo, cuando no trabaja, pero solo el mayor logra hacer las tareas, el resto en más de dos meses de clases solo ha llenado dos hojas del cuaderno.

“Una maestra me dijo que me iba sacar del grupo de WhatsApp, porque no mando tareas, pero ¿cómo hago?, son cuatro niños, solo tengo un teléfono, ellos pasan solos toda la semana y no me ajusta el dinero para comprar internet para todos”, expresó una angustiada madre con miedo a que sus vástagos pierdan el año escolar.