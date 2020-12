Voto hispano favoreció a Biden, pero en Florida creció el apoyo para Trump  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Joe Biden llevaba la delantera del voto hispano en los estados donde viven más personas de origen latino, pero en Florida parece que se dio un giro inesperado.



El voto latino en este estado, ubicado en la costa suroeste de los Estados Unidos, siempre le ha dado una amplia ventaja a candidatos demócratas, independientemente de quiénes sean, pero en este caso la disputa estuvo muy reñida.



Sin mostrar datos exactos, Post Graphics publicó las proyecciones del comportamiento hispano al momento de votar.



En la imagen aparece el voto latino dividido entre dos: por un lado el porcentaje que apoyó al demócrata Joe Biden y por otro al republicano Donald Trump.

Though Biden is winning the Latino vote 2 to 1 nationally in early exit polls, the surveys suggested that in Florida, home to many Republican-leaning Cuban voters, Trump appeared to have pulled roughly even with Biden among Latinos as a larger group, helping him win the state. pic.twitter.com/LyMLqWC5bf