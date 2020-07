Al 50% les confirmaron covid-19 después de fallecer en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al microbiólogo Julio César Licona le realizaron la prueba PCR el 25 de mayo anterior. Seis días más tarde falleció (lunes 1 de junio) en su casa de habitación.



Han pasado 38 días desde la extracción de la muestra y la familia aún no conoce el resultado que descartaría o confirmaría al virus, pese a que su acta de defunción estipula que la causa fue por presunto coronavirus.



Esta situación podría tener connotaciones legales porque la familia de Licona considera que falleció por negligencia: todavía no hay resultado y le negaron el tratamiento MAIZ (que tal vez pudo salvarle la vida) por no ser un positivo de la enfermedad.



La Unidad de Datos de EL HERALDO analizó 90 decesos por covid-19 que tenían en sus registros la fecha de defunción y la fecha de procesamiento o resultado de la prueba.



En la mitad de los casos se conoció la confirmación de la enfermedad después de reportarse el fallecimiento, según el análisis de este equipo.



La base de datos a la que tuvo acceso este medio también confirma las constantes denuncias sobre los retrasos en la aplicación de la prueba PCR en varios muertos, al registrar situaciones en las que el resultado se obtiene hasta 13 días después del deceso de la persona.

Hallazgos: pruebas tardías

Mediante la solicitud de transparencia SOL-SDS-1518-2020, la Unidad de Datos de EL HERALDO obtuvo los registros de los fallecimientos confirmados por coronavirus hasta el 12 de junio, cuando Honduras alcanzó los 334 decesos.



En la respuesta, la Unidad de Vigilancia de la Salud informó en una casilla independiente si el resultado del examen PCR se obtuvo post mortem (después de la muerte) para cada persona.



Salud, en ese registro, contabilizaba al menos 42 resultados presentados después del fallecimiento, lo que representa el 12.5% del total de muertos hasta el 12 de junio.



Sin embargo, este equipo detectó que 244 casos (de los 334) carecían de información indispensable para determinar si el resultado se obtuvo post mortem. Se trata de información referente a la fecha de defunción, fecha de toma de la muestra mediante hisopado y fecha del procesamiento de la prueba.



Tras detectar inconsistencias, corregir fechas confusas y depurar los registros con información incompleta, EL HERALDO determinó analizar únicamente 90 casos con datos suficientes para llegar a una conclusión y el resultado es totalmente alejado al dato indicado por Salud.

Del número anterior, al menos 45 casos, es decir el 50%, fueron muertes cuyo resultado de la prueba PCR se obtuvo después del fallecimiento, según el análisis de este medio, tras cotejar la fecha de defunción y la fecha de procesamiento de la muestra de cada uno.



Hay un dato muy particular que ilustra la lentitud para detectar casos: de esos 45 fallecidos con prueba post mortem, 18 corresponden a personas cuya muestra se extrajo una vez fallecidas.



Mientras que en 27 casos la prueba PCR se aplicó antes del deceso, pero el resultado llegó hasta después que expiró la persona, lo que confirma la lentitud para procesar las muestras.



Para este análisis, EL HERALDO determinó catalogar como post mortem las pruebas procesadas el mismo día del deceso, tras examinar varios casos de esta naturaleza en la tabla.



EL HERALDO intentó comunicarse a través de llamadas y mensajes con la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, y los subsecretarios Nery Cerrato y Roberto Cosenza, pero ninguno respondió.



Lo mismo ocurrió con el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Carlos Cordero. Pero la relacionadora Julissa Mercado dijo que eso era responsabilidad de Salud, no del funcionario dar declaraciones sobre este tema.

Rezago alarmante

El jefe de Emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, César Henríquez, estimó que los resultados de las pruebas se entregan tardíamente por el rezago de estudios, que es hasta de un mes.



“Los resultados de las pruebas no se entregan rápidamente porque hay muchas acumuladas que están esperando en el Laboratorio Nacional de Virología”, comentó.



Al galeno le preocupa el hecho de que día tras día se están acumulando más exámenes, situación que podría ocasionar un colapso en Virología.



“Cada día son más y más. Deberían de aplicar alternativas de solución porque se necesitan resultados tempranos. Un enfermo no puede esperar mucho tiempo porque se puede morir y no es posible que a un fallecido le confirmen la causa hasta una semana después”, enfatizó.



La situación se vuelve más compleja porque, según Henríquez, hace una dos semanas no hay hisopos, que son los que recogen la mucosa para procesar la prueba PCR.



Tras analizar la base de datos, EL HERALDO detectó al menos dos casos donde la muestra se procesó hasta 13 días después de reportarse la muerte.



De forma específica, hubo 16 casos donde el resultado tardó en llegar cinco o más días, según el análisis de este medio.

Miles de pruebas acumuladas

La microbióloga Iveth Lorenzana, por su parte, dijo que el atraso de Virología se debe a que son al menos 15,000 pruebas las que están sin procesar.



“Esta cantidad sobrepasa la capacidad para poder procesar las pruebas porque ya hay un número instalado. Son muchísimas. Todos los días se hacen más pruebas y eso haría que Virología no las pueda procesar”, expresó.



“Esto ha provocado que se esté quedando mal con la demanda, ahora se prioriza y son tantas que no se pueden dar el resultado inmediato que sería lo ideal”, agregó.



Lorenzana además advirtió que de seguir esta situación, Virología no podrá con más pruebas, por lo que sería más complejo la detección de casos en el país.

EL HERALDO envió mensajes y llamó a Karla Pavón, jefa del Laboratorio Nacional de Virología, para conocer las razones de esta situación, pero no se obtuvo respuesta.



Este rotativo conoció que en un municipio del departamento de Valle, un profesor falleció esperando el resultado de la prueba que se hizo hace más de dos semanas para poder ser tratado con MAIZ. No se le puede administrar mientras no se confirme la positividad.



La víctima fue enterrada hace tres días en un cementerio de San Lorenzo, todavía sin conocer la causa de su deceso. Sus familiares y su acta de defunción dicen que murió por “presunto coronavirus”.



El Sinager anunció anoche que el acumulado de infectados en Honduras es de 20,262, mientras que los fallecidos ya son 542, pero más de 2,000 han logrado vencer al virus.

