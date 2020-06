Cortés, con la tasa más alta de contagios de Covid-19 en Honduras

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con 102 casos por cada 100,000 habitantes, Cortés es el departamento con la tasa más alta de infectados de Covid-19 en Honduras.

De los casi 2,800 casos que registra el país, la infección ya está en 16 departamentos, exceptuando a Islas de la Bahía y Gracias a Dios, que aún se mantienen en cero.

Hasta el más reciente reporte oficial, Honduras registró un acumulado de 2,798 personas infectadas, 146 decesos y 340 recuperados, cifras que para expertos son alarmantes por la debilidad del sistema sanitario previo a afrontar la pandemia.

Honduras, con una población de más de 9.2 millones de habitantes, tiene una tasa de infectados de 30 por cada 100,000 personas.

Cortés, con 1.7 millones de habitantes, es el departamento más poblado de Honduras y su contagio, según entrevistados por EL HERALDO, se debe a dos causas: alto nivel de industrialización que moviliza a casi un millón de personas a diario y a la incredulidad de sus habitantes sobre la enfermedad.

Alto contagio e incredulidad

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO indica que los 1,816 reportes en Cortés representan 102 casos de coronavirus por cada 100,000 habitantes.

Este dato representa más del triple que la tasa nacional, que es de 30 diagnosticados.

Hay otro dato que acentúa la alarma de la gestión de la pandemia en ese departamento: ocho de cada diez muertos por Covid-19 eran residentes en Cortés.

Mientras la tasa de muertos a nivel nacional es de 1.5 decesos por cada por cada 100,000 habitantes (pccmh), la de Cortés sube a 6.6 fallecidos pccmh, casi cuatro veces más.

Para la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud del norte, la tasa de Cortés es elevada producto de la alta transmisibilidad del Covid-19.

“Este virus tiene una alta transmisibilidad y un alto nivel de virulencia, lo que imposibilita hacer una contención adecuada. Lo único que se puede hacer es cumplir con todas las medidas de restricción absoluta y distanciamiento físico”, expresó.

Por su parte, el gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Omar Jananía, estimó que la anuencia de las personas a tomar las medidas para evitar la propagación en esa ciudad es un factor por el que se concentra más el coronavirus.

“Aquí la gente si no ve sangre o huesos quebrados no hace caso. La mayoría no toma las medidas, se creen inmunes, que nada les pasará, pero las cifras dicen otra cosa”, comentó.

El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS de San Pedro Sula, enfatizó que “es muy difícil contener un virus aquí porque la gente no entiende de ninguna manera”.

“Poco a poco las cosas empiezan a empeorar para el sistema sanitario. Los hospitales se están llenando”, alertó.

Cambia en otros departamentos

Aunque el patógeno no hace distinciones de ninguna clase a la hora de infiltrarse en los individuos que infecta, no todos los departamentos han sufrido el impacto de la pandemia de la misma forma.

Hasta el momento, la zona central y norte del país son principalmente las que registran la mayoría de los casos y las tasas de letalidad más elevadas en comparación con el resto.

En Francisco Morazán, por ejemplo, hay 34 infectados por cada 100,000 personas, con una población de más de 1.6 millones de habitantes.

Este departamento registra 564 enfermos acumulados, una tercera parte de lo registrado en Cortés.

En cuanto a los fallecidos, la tasa de muertos para Francisco Morazán es de menos de una persona por cada 100,000 habitantes, una diferencia grande a lo que acontece en Cortés, pese a que en este departamento comenzó la pandemia el 4 de marzo anterior.

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO, con datos de movilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demostraba que Cortés tardó más días en acatar la cuarentena de manera rigurosa.

En ese sentido, el infectólogo Tito Alvardo consideró que en Francisco Morazán los infectados son menos porque se han respetado más las medidas de confinamiento y distanciamiento físico.

“Hay menos casos y menos muertos que en Cortés, que son los dos que puntean. Eso pasa porque se han cumplido más con las medidas, pero hemos ido en aumento, es una pauta”, precisó.

El galeno mencionó que no se deben aflojar las disposiciones para mantener o, en la medida de lo posible, reducir las cifras.

“Últimamente Francisco Morazán ha crecido en número de casos. Las medidas no deben aflojarse”, señaló.

En tercer y cuarto lugar figuran dos departamentos con la misma tasa: Yoro y Valle con 21 infectados por cada 100,000 infectados.

Lo que los diferencia es que Yoro tiene una población de más de 600,000 habitantes y un acumulado de 134 infectados.

Valle tiene casi 200,000 habitantes y 37 enfermos registrados.

Seguido está Atlántida con 16 personas contaminadas por cada 100,000 habitantes, tomando como base su población que es de casi medio millón de habitantes y con un acumulado de 80 infectados.

Honduras alcanzó el lunes los 2,798 enfermos por Covid-19, según datos de Sinager, al sumar en esas 24 horas un total de 152 nuevos casos.

De nuevo se registraron cuatro fallecidos, para un total de 146 decesos, y 21 personas se sumaron a la lista de recuperados, por lo que la cifra acumulada sube a 340 sanados.

