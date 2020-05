Honduras: 71 médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios contagiados de Covid-19

R. Marín/ C. Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 26 médicos, 37 enfermeras y ocho trabajadores infectados es el saldo que ya deja la lucha contra la pandemia del Covid-19 sobre el personal de la salud en Honduras.

EL HERALDO accedió a un informe elaborado con datos del Laboratorio de Virología que revela que al 18 abril, cuando Honduras registraba 435 casos, había 71 trabajadores sanitarios contagiados, lo que representa el 16% de positivos detectados.

Este porcentaje es muy similar a lo que enfrenta España, donde alrededor del 15% de los contagiados corresponden a personal sanitario.

Extrañamente, al 18 de abril, Salud solo reportaba la muerte de una enfermera y ningún médico fallecido, cuando ya públicamente se había conocido del deceso de la doctora Denisse Murillo en el norte de Honduras.

¿Quiénes son los más afectados

Los datos respaldan los temores del personal médico en la zona norte, donde se concentra el epicentro de la enfermedad, sobre sentirse desprotegidos.

Honduras había aplicado al 18 de abril pruebas a 176 médicos, de los cuales el 14.8% dio positivo (26 doctores y doctoras).

De los médicos contagiados, 18 son de Cortés y cinco de Colón, mientras que en Francisco Morazán, Atlántida y Yoro se reporta un caso en cada departamento.

De esos infectados, 24 son médicos generales, uno es pediatra y el otro es estudiante de Medicina que realiza el servicio social.

Tras la aplicación de test a 159 enfermeras, de las cuales 37 dieron positivo (23.3%), también ocurre el mismo patrón: la mayoría son residentes de Cortés (con 29 casos para ser precisos).

El resto laboran en Francisco Morazán (cinco contagiadas), Colón (2) y Santa Bárbara (1).

El reporte indica que 36 son enfermeras auxiliares y solo una es licenciada universitaria.

Este informe también revela que todo personal de Salud está expuesto a la enfermedad, pues ocho trabajadores de áreas afines resultaron infectados.

Se trata de dos técnicos de laboratorio, uno de quirófano, dos paramédicos, un odontólogo, un instrumentista y una persona de farmacia.

EL HERALDO intentó comunicarse con la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, y los subsecretarios Roberto Consenza y Nery Cerrato para conocer la situación de los infectados, pero no se obtuvo respuesta.

Lo mismo ocurrió con el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras.

Inconsistencia en cifras de fallecidos

El Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) solo contabilizan a 23 médicos y 20 enfermeras infectados.

No obstante, llama la atención que estos gremios establecen en sus registros la muerte de una doctora y tres enfermeras.

Sin embargo, el reporte elaborado con datos del Laboratorio de Virología apenas establecía el deceso de una enfermera.

Tampoco se mencionó la muerte de la doctora Murillo.

Según representantes del personal de Salud, cada día el virus se fortalece en la región norte de Honduras, situación que podría estar pasando en el Distrito Central, pero que no se sabe por la falta de aplicación de pruebas para identificar los casos.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, cree que “el Estado no quiere aplicar pruebas porque no quiere que se sepa cómo está realmente la situación de la pandemia y no quiere que se generalice el conocimiento de que ha sido mal abordada la situación”.

“Aquí hay un montón de cosas raras que a nosotros nos llama la atención”, dijo la presidenta de los médicos.

Además, lamentó el manejo inadecuado de la emergencia, al asegurar que el gasto millonario del gobierno no se refleja en el control de la pandemia, por el contrario, los hospitales siguen sin el equipo indispensable para tratar a los pacientes con Covid-19 por un lado y, por otro, el personal de Salud sigue trabajando sin la protección adecuada para no contaminarse.

Como resultado de ello “siete (médicos) en estado crítico. Hace unos días murió una doctora y a hasta el momento ni siquiera sabemos si ha sido contabilizada entre las personas que han sido infectadas; ni se le da el resultado de las pruebas a la gente, entonces no tenemos datos confiables”, sostuvo Figueroa.

Recordó que incluso el gobierno quería que el personal de Salud firmara un acuerdo de confidencialidad para que ninguna información de los pacientes se divulgara.

“Estamos de acuerdo en que los datos personales deben protegerse, pero una cosa es la confidencialidad de los datos personales y otra es que el médico sirva de cómplice al Estado para ocultar situaciones o cosas que son de interés público”, puntualizó.

En ese sentido, el Colegio Médico “no va a avalar ninguna acción que vaya encaminada a ocultar resultados o cifras de cosas cuyo conocimiento deben ser del dominio de la gente para prevenir males mayores”.

Esconder de que hay casos en una comunidad no tiene sentido. Es como querer ocultar que han muerto varias enfermeras y una doctora, dijo la presidenta del CMH.

Figueroa advirtió que si no se le da el equipamiento adecuado a los trabajadores sanitarios, estos se van a enfermar y con ello las posibilidades de atención a la población se reducirá y la crisis se agravará.

Contagios

El primer personal de Salud contagiado en el país se registró en la región sanitaria número 2, que comprende al departamento de Colón, luego de que el 13 de marzo la paciente 27 llegara al municipio de Santa Fe procedente de Nueva York, Estados Unidos.

El personal de Salud, tanto del área privada como del servicio sanitario estatal que la atendió, fue contaminado de inmediato.

Colón registra ahora cuatro médicos y dos enfermeras contagiados por el coronavirus, la mayoría de ellos y ellas recuperados, conoció EL HERALDO.

El otro personal de Salud contaminado ha sido el de San Pedro Sula, principalmente el que trabaja en los hospitales Leonardo Martínez y Mario Catarino Rivas.

La madrugada del martes, una enfermera de 56 años, que se infectó de coronavirus en una sala del Hospital Mario Catarino Rivas, murió tras batallar contra el letal virus.

El gobierno confirmó el miércoles su deceso, tras aplicar una prueba de laboratorio.

Ella cayó en el cumplimiento de su deber, dijo el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Umaña explicó que hay varios colegas del área privada que están positivos. “Tenemos médicos delicados que están en dos hospitales privados y dos bien delicados en el Seguro Social”, agregó el galeno que a diario pide a la población que se quede en casa para evitar la expansión del virus.

Aseguró que en el caso del IHSS ya les está proporcionando los equipos de bioseguridad. “Ha mejorado mucho, nos están dando los implementos según niveles de atención y ha mejorado bastante. Incluso en el Catarino y en Leonardo ha mejorado, no así en los hospitales regionales donde nos llaman constantemente los colegas diciéndonos que hay problemas de abastecimiento”.

Aplicación de pruebas

Umaña destacó que el Seguro Social tomó a bien realizar una alianza con la asociación de médicos para trabajar e informar a la gente.

“Estamos trabajando distinto, creo que unidos trabajamos mejor, nuestro aumento salarial ya fue indexado en la planilla de abril de parte de la Junta Interventora, además están comprando una serie de equipos novedosos”, dijo.

Aseguró que el Seguro Social dentro de dos semanas va a tener su propio laboratorio de virología, desmarcándose así de la Secretaria de Salud.

“Ya no vamos a trabajar con las pruebas de la Secretaría, sino que nosotros mismos hemos adquirido 100,000 pruebas rápidas y 10 mil pruebas PCR en tiempo real”, enfatizó.

Sobre el laboratorio que la Secretaría de Salud anunció que instalaría en San Pedro Sula, afirmó que “de eso todavía no hay nada, no lo han echado a funcionar, ellos tienen que dar la respuesta porque no lo ponen a funcionar”.

Lamentó que mientras el personal de Salud lucha en la primera línea de la pandemia, el gobierno no tome en cuenta la opinión médica ni las observaciones del Colegio Médico.

“Ellos están decidiendo basados en asesorías, no sabemos quién las está dando y así están tomando esas decisiones”, reflexionó.

Por su parte, Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, confirmó que más de 20 enfermeras en la zona norte de país se contagiaron de coronavirus, mientras que en el Distrito central solo hay una.

“La enfermera que murió esta madrugada (del martes) trabajaba en una sala de atención a pacientes con patologías normales en el Catarino Rivas. Ella atendió una paciente por otra enfermedad, pero luego esa mujer dio positivo, contagiando a varias enfermeras”, aseguró.

Orellana pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud que sigan abasteciendo de insumos a los hospitales y a las regiones sanitarias. Igual, exigió a los directores de estos centros que asuman un papel protagónico, ya que es obligación de cada región y hospital brindar todas las medidas de protección al personal médico.

Sinager informó que, luego de la aplicación de 143 pruebas de laboratorio, se detectaron nueve casos nuevos de Covid-19 en Honduras, por lo que la cifra pasó de 510 a 519.

A la lista de recuperados se sumó una persona más, siendo un total de 31. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales por el Covid-19 subió de 46 a 47. La persona fallecida, y que confirma la preocupación en el personal sanitario, es la enfermera.

