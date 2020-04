Asintomáticos 14 de cada 100 casos de Covid-19 en Honduras

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras 14 de cada 100 casos positivos diagnosticados con coronavirus (Covid-19) no presentan síntomas.

El hallazgo fue realizado por la Unidad de Datos EL HERALDO con base en un informe técnico hecho por la Secretaría de Salud, donde se analizó la condición de 305 casos confirmados hasta el 6 de abril, lo más actual que tiene la institución.

En ese documento, al cual tuvo acceso EL HERALDO, se señala que el 14% de los casos positivos analizados fueron asintomáticos.

Lo anterior significa que 43 de 305 confirmados no experimentaron fiebre, tos, cansancio, dolor de garganta, dificultad para respirar, entre otros.

El hecho de no presentar síntomas puede parecer una ventaja ya que esas personas no sufren los signos de la enfermedad viral, pero sí pueden complicarse, ser hospitalizados e incluso llegar a fallecer sin darse cuenta que portan el virus.

Sumado a lo anterior, los asintomáticos juegan un papel clave en el avance de la pandemia, ya que al no percibir algún síntoma creen que están sanos y mantienen contacto con muchas personas, pueden ser propagadores masivos del Covid-19.

Los casos asintomáticos son difíciles de captar porque muchos pueden pasar el período de incubación del virus y no darse cuenta que tienen la enfermedad.

“Hay un sector de pacientes que no desarrollan síntomas o los desarrollan ya tarde, entonces, no son descubiertos, pero sí transmiten la enfermedad aunque no tengan síntomas, el peligro de ellos que no son detectados porque no acuden a ningún centro asistencial”, explicó a EL HERALDO el infectólogo Tito Alvarado.

Añadió que esa condición los vuelve altos propagadores del virus porque andan tranquilamente y se relacionan con otras personas sin saber que son portadores del Covid-19 y los contagian.

Alvarado manifestó que los que han sido captados es porque son contactos de casos positivos y les han realizado las pruebas diagnósticas que resultaron positivas.

Al consultarle la forma para identificarlos, el galeno respondió: “la única forma es haciendo estudios de pruebas laboratoriales, con el solo hecho que hayan estado en contacto con algún paciente positivo, pero es muy difícil, solo haciendo muchas pruebas”.

Recomendó hacer pruebas masivas en las regiones o colonias donde se han captado varios casos como por ejemplo en los municipios de Villanueva y San Pedro Sula, Cortés.

“Es un número importante, que el 14% de gente que ande por varios lados y no se pueden controlar porque esas personas son invisibles para el sistema sanitario”, advirtió.

Agregó que una persona puede infectar a un promedio de dos a tres personas, pero si no guardan el período de cuarentena y se relacionan con más personas, el número puede ser mayor.

Por su parte, el neumólogo del Instituto Nacional Cardiopulmonar o más conocido como Hospital del Tórax, Carlos Aguilar, aseguró a EL HERALDO que la condición de presintomáticos, antes de que desarrollen síntomas es una de las características de esta enfermedad de Covid-19.

“Un porcentaje entre el 5% y el 25% puede tener la enfermedad y no manifestar ningún síntoma, eventualmente estas personas pueden llegar a tener también manifestaciones tan leves que pasen incluso desapercibidas”, detalló el especialista.

Aguilar puntualizó que la importancia de este grupo de personas es que al no tener molestias como fiebre, tos, dolor de cabeza, se continúan relacionando con el resto de las demás personas creyéndose sanos y es ahí donde se produce la diseminación importante de casos.

También dijo que eso puede pasar en una familia, en un hospital, en un supermercado, en un asilo de ancianos, en una maquila, donde se puede producir el incremento exponencial de casos.

“Justamente son los pacientes presintomáticos que podemos detectar con la realización de las denominadas pruebas rápidas, por eso es tan importante contar con ellas porque esto permite identificar precisamente a las personas que no tienen alguna manifestación”, recomendó el galeno.

Sintomáticos

En un promedio general, las personas que son expuestas al virus desarrollan los síntomas de coronavirus al séptimo día de haberse infectado, después que se ha incubado en el organismo.

El informe revela que el 85% de los casos analizados, es decir, 258 de 305 casos positivos captados sí presentaron uno o más síntomas de la enfermedad viral.

Esos datos dan una relación matemática que 85 de cada 100 casos confirmados presentan síntomas de coronavirus.

Entre los principales síntomas que han experimentado las personas que se han infectado con Covid-19 en el país está la tos y la fiebre.

En el caso de la tos, el 83% de los 258 sintomáticos la experimentó, o sea, un total de 213 personas empezaron con una tos seca, lo que representa que cuatro de cada cinco casos presentó ese síntoma.

De igual forma, el 82% de los casos presentaron fiebre, lo que representó 212 personas afectadas, es decir, también una relación de cuatro de cada cinco infectados.

“En promedio, el 80% de los casos que llegan a una emergencia el síntoma principal es la fiebre y la tos, esos son como los dos síntomas cardinales que es como se ha venido comportando en el mundo”, manifestó a EL HERALDO Omar Videa, médico internista.

Mientras que el 47% de los afectados ha presentado dificultad respiratoria, lo que indica que 121 personas han presentado esa complicación de la enfermedad, lo que da una relación de uno de cada dos casos presenta esa condición.

“Lo que llama la atención de ese número es la dificultad para respirar porque ya se considera un signo de alarma más bien, o sea, que la mitad de la gente está llegando con señales de alarma por la enfermedad”, explicó el galeno.

Añadió que las personas se están complicando en sus casas y están buscando atención médica de forma tardía porque ese síntoma no corresponde al cuadro inicial de la enfermedad sino de complicación.

A su vez, el 38% de los casos presentaron dolor de garganta, lo que refleja que 98 personas experimentaron ese síntoma, lo cual da una relación de dos de cada cinco afectados sufre esa molestia.

El HERALDO informó anteriormente que el 37% del total de casos analizados, es decir, 112 personas refirieron tener una o más enfermedades o factores de riesgo.

Lo anterior significa que en Honduras dos de cada cinco diagnosticados por Covid-19 tiene una enfermedad de base y los más afectados son los diabéticos, hipertensos, los cardiópatas y los obesos.

Desde que se confirmaron los primeros dos casos de coronavirus en el país, la madrugada del 11 de marzo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) había confirmado hasta ayer un total de 426 infectados, siendo Cortés, Francisco Morazán y Colón, los más afectados.

Asimismo, el país tiene una tasa de letalidad de 8.2%, una de las más altas de Latinoamérica con 35 defunciones confirmadas a causa de Covid-19



