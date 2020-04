El 37% de casos de coronavirus en Honduras tienen una enfermedad base

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las personas que padecen enfermedades crónicas de base enfrentan un mayor riesgo al ser ingresadas a un hospital por complicaciones de coronavirus (Covid-19).

En Honduras dos de cada cinco diagnosticados positivos por Covid-19 tienen una de estas enfermedades de base.

Así lo sostiene un informe elaborado por el personal técnico de la Secretaría de Salud, hecho con datos hasta el 6 de abril, es decir hace una semana, cuando se registraban 305 casos positivos. Este es el informe más reciente, el siguiente estará listo esta semana.

La Unidad de Datos de EL HERALDO tuvo acceso a ese documento y analizó las cifras donde se refleja que el 37% del total de casos, es decir, 112, refieren tener una o más enfermedades o factores de riesgo.

Mientras que el 62% de casos diagnosticados manifestaron no padecer de ninguna enfermedad crónica, es decir, 189 personas de las 305.

Lo anterior significa que tres de cada cinco casos no tienen enfermedades que puedan agravar su condición de salud.

A su vez, en un 1% de casos no se consignó ese dato, lo que representa cuatro personas.





Los más afectados

De los 305 casos positivos analizados hasta la semana anterior, 112 son los que presentaron una enfermedad crónica de base.

Los más afectados son los hipertensos, que representan el 32%, o sea, 36 de 112 personas diagnosticadas con Covid-19. Esas cifras dan una relación de que una persona de cada tres casos padece de hipertensión arterial.

Luego siguen los diabéticos, que representan el 31%, es decir, 35 de 112 personas, que también significa que uno de cada tres casos padece de diabetes.

En tercer lugar aparecen las personas con enfermedades del corazón, ya que representan el 17%, lo cual significa que 19 cardiópatas han dado positivo a Covid-19.

Lo anterior da una relación que uno de cada cinco casos sufre problemas cardíacos.

Asimismo, después aparecen las personas con obesidad con 16% (18 personas) y los asmáticos el 10% (11 personas).

Mientras que otras personas que han dado positivo a Covid-19 y tienen condiciones como alcoholismo, embarazo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) representan el 5% respectivamente (5 personas).

Mientras que por el momento las personas que sufren de algún tipo de cáncer no han sido afectadas por la enfermedad viral, ya que representa el 1%, lo que equivale a una persona infectada con el virus.

EL HERALDO informó anteriormente que en Honduras existe una relación de que uno de cada tres casos positivos están hospitalizados por complicaciones de la enfermedad viral.





Pocas pruebas

El domingo Sinager confirmó cuatro nuevos casos y el total sube a 397; se mantiene la cifra de 25 muertes a nivel nacional.

Desde que se confirmó el primer caso, el 11 de marzo, se conoció que el Laboratorio Nacional de Virología ha realizado más de 2,154 pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en tiempo real, de las cuales 397 resultaron positivas y más de 1,757 negativas.

La Unidad de Datos de EL HERALDO analizó que del 29 de marzo hasta el 11 de abril se realizaron 1,522 pruebas diagnósticas, de las cuales 283 resultaron positivas y 1,239 fueron negativas.

El promedio diario de frecuencia de pruebas hechas en esas dos semanas fue de 108.7 pruebas diarias realizadas, según los cálculos hechos por la Unidad de Datos de EL HERALDO, de acuerdo con los boletines de casos que se emiten diariamente en cada cadena.

Sin embargo, en los últimos días se ha observado que la cantidad de pruebas realizadas por día ha venido en disminución, oscilando entre 55 pruebas hechas el 4 de abril, 65 el 7 de abril, 88 el 9 de abril y 60 el 11 de abril.

Asimismo, se analizó que el país está realizando un promedio de 23.4 pruebas de PCR por cada 100,000 habitantes.

Médicos expertos en epidemiología cuestionan que se estén haciendo muy pocas pruebas en el país, lo cual no permite conocer la verdadera realidad que enfrenta el país en la pandemia de coronavirus, sobre todo, porque las autoridades gubernamentales habían anunciado que se haría una “búsqueda activa” de casos, que le permitiría al país ir un paso adelante del avance de la pandemia.

“Estamos limitados en el sentido de las pruebas, no hay más casos porque no hay más pruebas y no sé hasta cuándo van a solventar esa condición que es preocupante”, cuestionó el internista e investigador científico, Omar Videa.

Puso como ejemplo a Costa Rica que ha hecho 6,000 pruebas para detectar casi los 600 casos que tienen.

“En la medida que se masifiquen las pruebas podríamos tener datos que se acerquen más a lo que puede estar ocurriendo a nivel nacional”, indicó Videa.

Lamentó que solo se estén haciendo entre 65 u 80 pruebas diagnósticas diarias, lo cual es insuficiente.

El galeno comentó que en El Salvador se están haciendo de 400 a 600 pruebas diarias y es un país más pequeño que Honduras.

Asimismo, dijo que el promedio diario de pruebas aceptable que se debería realizar en el país es de 500 diarias.

“Las consecuencias son que no vamos a poder parar el ascenso de los casos y se puede venir el colapso de los centros asistenciales, no se va a poder hacer la contención adecuada para evitar la diseminación en más regiones del país y en un mayor porcentaje”, manifestó.





Priorización

Por su parte, EL HERALDO buscó una reacción de la secretaria de Salud, Alba Flores, sobre la razón por la que se ha disminuido la cantidad de pruebas que se realizan a diario y ella respondió que están priorizando para hacerlas a pacientes hospitalizados.

“Eso depende de la cantidad de muestras que manden los hospitales y las regiones sanitarias y luego que se va dando prioridad a los pacientes más graves y a los que han tenido contacto directo con los sospechosos”, informó Flores.

Añadió que solo existe un laboratorio para hacer esas pruebas y se están haciendo los esfuerzos por descentralizar y están buscando los reactivos a nivel internacional, ya que existe escasez a nivel mundial de insumos.

Indicó que el laboratorio ha hecho más de 2,000 pruebas pero gracias a Dios solo han salido 397 pruebas positivas.

“Identifiquemos o no los identifiquemos (casos), el coronavirus está en Honduras y lo que la gente tiene que hacer es estar en su casa”, afirmó Flores.