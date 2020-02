Así controla la UNAH la matrícula de las carreras más pobladas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Óscar había dedicado varias horas de su tiempo libre para dos exámenes. En el bolsillo, dos lápices gráfitos afilados, un sacapuntas y un borrador nuevo. En su mente, los temas sujeto-verbo-predicado, sinónimo y antónimos se alternaban en desorden con las divisiones, fracciones y ecuaciones.



No estaba nervioso, pero esas dos pruebas que completaría el 23 de septiembre de 2018 lo podrían dejar afuera o adentro de la carrera para alcanzar su sueño: ser doctor.



Y la preclasificación implicaba obtener 1,100 puntos en la la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y ser de los 150 mejores resultados de Ciudad Universitaria en la Prueba de Conocimientos de las Ciencias Naturales y de la Salud (PCCNS).



El 23 de octubre se enteró que era apto y no apto -al mismo tiempo- para estudiar Medicina. Con más de 1,180 puntos, obtuvo más del puntaje mínimo para entrar a la carrera (1,100 puntos), pero en la Prueba de Conocimientos no estuvo dentro de los 150 notas más altas. Era apto, pero no de los mejores.



Ese resultado hizo que el joven desistiera de los ocho años ataviado de batas blancas por los libros de leyes y códigos. Estudiaría Derecho, la segunda opción en su lista.



Óscar es uno de los casos que ejemplifica cómo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha controlado la matrícula en las carreras más pobladas en los últimos años con una doble prueba o incrementando el puntaje mínimo de admisión.



El experimento empezó con Medicina, con una matrícula pico de casi 7,900 estudiantes en 2012 a caer a 2,138 en el primer período de 2019. La fórmula se extendió a otras del área de la salud y ahora se aplica en las ingenierías.



Un análisis realizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO muestra que la matrícula en todas las carreras donde se aplicó este filtro cayó -y hasta se desplomó en algunos casos específicos-.



Los siguientes gráficos muestran el impacto de la PAA, la PCCNS y la subida de puntaje en la matrícula de cada carrera.



























































¿Adaptarse al mercado?

La UNAH aplica unos filtros válidos a criterio de varios analistas. El abogado Raúl Alvarado opina de esta manera: una de las soluciones inmediatas es que la máxima casa de estudios limite los cupos en las carreras más demandadas para evitar la sobresaturación.



"Las autoridades universitarias deben hacer una restricción de cupos a ciertas carreras por el propio provecho de los estudiantes, en función de que no tiene sentido matricularse en algo y luego no conseguir trabajo", opinó.

Consideró, además, que es necesario orientar vocacionalmente a los aspirantes universitarios para adaptarlos en carreras que estén en sintonía con la demanda laboral de Honduras.

"Esto aplicaría para que solo los más aptos puedan acceder a estas carreras, según la necesidad del mercado", apuntó.



Por su parte, el vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (Voae), Ayax Irías, confirmó a EL HERALDO que la matrícula en la alma máter se ha ajustado en los últimos años en relación al mercado laboral del país.



Sin embargo, expresó que pese a que cumple con la demanda laboral, hay un porcentaje que no entra en posibilidades por la saturación de las licenciaturas.

Parece, en boca de los analistas a favor del mercado, que este filtro es el camino a seguir, aunque a veces se lleve por delante los sueños y metas de jóvenes como Óscar.