Honduras: Las parejas prefieren divorciarse por la vía amistosa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Romper legalmente el vínculo, la custodia de los hijos, la repartición de los bienes, la cuota de manutención. Son aspectos que las parejas hondureñas en proceso de divorcio prefieren resolver en los últimos años por la vía amistosa en lugar de someterse a una dilatada y agotadora pelea judicial.



Al menos es lo que se interpreta de las estadísticas de demandas de divorcios del Centro de Documentación del Poder Judicial entre 2010 y 2018, analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO, que muestran un incremento sustancial de divorcios por el consentimiento de ambas partes.



Hay dos vías para disolver el matrimonio: el mutuo acuerdo y el contencioso administrativo. El primer es aquel que es solicitado por ambos esposos de manera conjunto o a petición de uno, con el consentimiento del otro. Mientras que en el segundo no hay acuerdo de los cónyuges, ya sea porque uno de los dos no quiere disolver legalmente la relación o porque no hay un arreglo en los términos del divorcio.



En Honduras, la modalidad de divorcio por consentimiento de ambas partes está en crecimiento. La prueba es que en 2010 ingresaron apenas siete solicitudes por este modo, mientras que en 2018 hubo 3,150 peticiones, según las cifras del Poder Judicial. Bajo este procedimiento, los cónyuges llegaron a un arreglo para terminar su relación, así como en los términos para disolverse.



Tampoco significan que han decrecido las demandas de divorcio por la vía contenciosa, pues luego de una caída en 2011, las solicitudes han aumentado -poco- cada año. Lo que significa que las parejas hondureñas han optado más en los últimos años por separarse en términos amistosos.

Un aspecto importante es que no es lo mismo acordar divorciarse que llegar a un arreglo en los términos para consumar la separación. Sucede que hay parejas que decidieron romper el vínculo, pero no logran establecer aspectos como la custodia de los hijos, el régimen de visitas, la repartición de bienes, entre otros, lo que provoca que un proceso por mutuo acuerdo se convierte en contencioso.

Sin embargo, las resoluciones de divorcio de los Juzgados de Familia de Honduras por la voluntad de ambos esposos también incrementaron en los últimos años. Desde 2014, con excepción del 2017, hubo más resoluciones de divorcio por mutuo acuerdo que por lo contencioso.



Otra diferencia es que el proceso por consentimiento de ambas partes suele ser más acelerado que la otra vía, pues ya se ha llegado a un preacuerdo que solo debe ser ratificado por un juez.