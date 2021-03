¿Cuánto influyen las redes sociales en las elecciones primarias en Honduras?

Pamela Pino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las redes sociales -Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o cualquier otra- son el principal canal de comunicación en todo el mundo y esta realidad también alcanza a los actores políticos de Honduras.



Su uso en una contienda electoral es conocido como la "democracia 2.0", es decir, una versión actualizada de los nuevos alcances de la política a través de los dispositivos electrónicos.



Donald Trump, durante su mandato en la presidencia de Estados Unidos, fue un gran ejemplo de la realización de campañas políticas a través de redes sociales, hasta que todo terminó con el bloqueo de sus perfiles.

La misma presencia han experimentado varios candidatos presidenciales alrededor del mundo, quienes se han ido actualizando con el paso de los años. ¿Acaso Honduras es la excepción?

Panorama en Honduras

El 14 de marzo de 2021 se desarrollan las elecciones primarias en Honduras y nueve precandidatos a la presidencia se disputan el primer lugar en su partido. Mauricio Oliva y Nasry Asfura en el Partido Nacional; Yani Rosenthal, Darío Banegas y Luis Zelaya en el Partido Liberal; Xiomara Castro, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y Carlos Reina en el Partido Libre.

Según expertos consultados por EL HERALDO, los nueve aspirantes han basado sus campañas políticas en anuncios televisivos y pancartas tradicionales en los postes del tendido eléctrico -una cultura muy propia de los 90's-, olvidándose -en algunos casos casi por completo- de las redes sociales.

Esta decisión podría traducirse en menos votos a su favor.

Entender el impacto

El alcance en Internet sí se traduce en popularidad y cantidad de adeptos, así lo confirmó a EL HERALDO Víctor López, presidente de KayrosGroup -una firma y red global de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos-.



"Entiendo que a muchos candidatos no les gusten las redes sociales o simplemente no estén acostumbrados a su uso, como sí lo hacen los jóvenes hoy en día", consideró.

"Mi primer consejo para ellos es: 'Si quieres cambiar el mundo, primero debes cambiarte a ti mismo y darte cuenta de que el 80% de los hondureños tiene un celular y 5 millones utilizan activamente las redes sociales todos los días'", exhortó el también asesor político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

¿Un like es un voto? A criterio de López "aquellos candidatos que aún no creen en la importancia de las redes sociales, les invitaría a revisar su impacto en campañas como la de Barack Obama en 2008 o recientemente la de Nayib Bukele en 2019 en El Salvador".

"Ambas lograron el éxito electoral gracias, en parte, a que se atrevieron a romper los esquemas de su época. Sus campañas electorales combinaron los medios tradicionales, la tecnología digital y las redes sociales", ejemplificó.



Y agregó que "infravalorar el poder electoral de las redes sociales en un país con una tasa media de edad de 24 años puede ser un grave error para cualquier candidato que se lance a las próximas elecciones".

"Más aún, teniendo en cuenta que pueden hacer llegar todos sus mensajes y propuestas a 4.4 millones de hondureños en Facebook, 1.3 millones en Instagram y en torno a 300,000 en Twitter por vías convencionales", puntualizó.

¿Quién es el más y menos popular en redes sociales?

La Unidad de Datos de EL HERALDO recopiló algunas cifras de las perfiles oficiales de los nueve precandidatos a la presidencia de Honduras y uno de los hallazgos es que el más seguido roza los 170 mil "likes" en su página de Facebook.



Pero en las redes sociales un "like" no lo es todo, ya que realmente se valora la interacción del público con los contenidos ofrecidos y la interacción se determina por los comentarios o los "shares" (compartidos) de una publicación.

Carmen Godoy, máster en Marketing Digital, manifestó que "aunque todo depende del uso estratégico y consciente de las redes sociales, también se les suma el poder de influencia que tienen para hundir o elevar el perfil de cualquier figura política".

"Hay desconocimiento del alcance o de las posibilidades de las redes sociales (...) pero deben analizar a qué redes desean apostarle y cuál sería la más fructífera para sus campañas", agregó.

Al analizar las métricas clave para entender si tienen o no éxito en Facebook, los precandidatos Xiomara Castro y Carlos Reina toman la delantera con la interacción en sus perfiles; ella con más de 152 mil y él con 90 mil.



En el caso de Darío Banegas y Luis Zelaya no hay información pública sobre la interacción que originan sus perfiles.







Si se analizan seguidores, la ex primera dama de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, y Luis Zelaya son la "reina" y el "rey" de Twitter y Facebook.



La esposa de Manuel Zelaya Rosales acumula más de 85 mil seguidores en Twitter y 153 mil en Facebook. Por su parte, Luis Zelaya sobrepasa los 26 mil seguidores en Twitter y 163 mil en la red social creada por Mark Zuckerberg.

La popularidad de ambos en redes sociales ya era visible previo a las elecciones de 2017, cuando junto a Salvador Nasralla se unieron para crear la Alianza de la Oposición.









¿De qué hacen eco?

Dimes y diretes y mitines todos los fines de semana fueron el "pan de cada día" en las redes sociales de las figuras políticas hondureñas.

A criterio de Godoy, únicamente se centran en "publicaciónes o reposteos que les agradan o hablan a favor de ellos", un grave error puesto que ignoran "el impacto -real- para la proyección de propuestas".



También resaltó uno que otro video pautado en televisión, pero ninguno con propuestas claras para el elector más moderno, aquel que desea hallar sus respuestas con un simple clic.

"Ganar campañas o mantenerse en el poder, requiere de la capacidad de tomar decisiones en tiempo real en función del análisis de datos o informaciones que fluyen de las ideas u opiniones de la sociedad de un país. Las redes sociales nos brindan herramientas únicas para conectar y medir el sentimiento y la percepción que tiene la opinión pública de nuestros candidatos", expuso Víctor López.



"Solo aquel que de verdad conecte y convenza a la ciudadanía podrá ser digno de representarla", finalizó.