Mapa: Honduras tiene cero vacunados y el resto del mundo suma 60 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras gobiernos de varias naciones del mundo han empezado a aplicar la vacuna a sus poblaciones, que funcionará como un posible inmunizante contra el coronavirus, Honduras queda rezagada al mismo tiempo que la cantidad de infectados crece diariamente y la bioseguridad es cada vez menos respetada.



Luego de 307 días de convivir con la enfermedad, cifras oficiales indican que son más de 128,000 los contagiados, un número que, para expertos, podría aumentar considerablemente en las próximas semanas como consecuencia del desconfinamiento que ha vivido el país.



Otros factores son porque la población ha perdido el temor a enfermarse de covid, hecho que ha causado la flexibilización de las medidas de bioseguridad, dijo un médico involucrado en la gestión contra la pandemia.



Todo parece claro: al menguar la bioseguridad el resultado es más personas portadoras del covid y más muertes. Especialistas tiene un denominador común: “La población tiene que cuidarse aplicando la bioseguridad hasta que la vacuna esté siendo aplicada en el país”.



Y revisando cifras, las medidas deberían reforzarse porque Honduras tardará más que otros países en tener una cuota significativa de personas vacunadas.

Los que más vacunan

La Unidad de Datos de EL HERALDO, ante esta situación, analizó el avance de los diferentes países en la aplicación de las vacunas, calculando el total de los inmunizados.



En términos sencillos, China es el que más vacunas ha suministrado a sus habitantes: la nación oriental, en total, ha vacunado a nueve millones de personas, lo equivalente al 95% de la población de Honduras. Seguidamente está Estados Unidos con un número casi similar.



En tercera posición figura Reino Unido con 2.6 millones de personas vacunadas, el equivalente a que dos de cada 10 hondureños estuviesen inmunizados. Ahora bien, otros países con menos población han demostrado su capacidad para proteger a sus compatriotas con la vacuna. Israel, por ejemplo, ya vacunó al 21% de sus habitantes.



Emiratos Árabes Unidos es otro país que avanza rápido: uno de cada diez pobladores ya fue inmunizado.

Al filtrar en la base de datos solo los países del continente americano, Estados Unidos está a la cabeza, seguido por Canadá con casi 320,000 dosis. Argentina con un poco más de 107,000 y México con 81,000 son los que tienen los números más significativos.

Otra nación que destaca es Costa Rica, la única en la región centroamericana en iniciar el proceso de aplicación de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, que comenzó el pasado día de Navidad: jueves 25 de diciembre.



El Ministerio de Salud costarricense ha inmunizado a unas 9,800 personas, que representan casi el 0.2%.

Querido lector, el siguiente mapa y tabla muestran el avance de los países del mundo que más han vacunado con base en la cantidad de sus poblaciones respectivas.

La carrera de las vacunas

Para el doctor Marco Tulio Medina, el problema toral es que los países con mayor capacidad económica están acaparando el mercado de la vacunas contra el covid.



“Por sus recursos económicos, ellos concentran las vacunas y el resto del mundo se convierte en cuellos de botellas”, comentó. “En el acceso a las vacunas hay mucha inequidad; el que más tiene es el que más logra”, añadió el científico hondureño.



De hecho, más del 80% de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer ya se ha vendido a los gobiernos más ricos del mundo, según una investigación del grupo británico Global Justice Now.



El estudio mostró que los gobiernos ricos (hasta diciembre de 2020) habían comprado más de 1,000 millones de dosis, que representan solo el 14% de la población mundial.



Las adquisiciones incluyen a la Unión Europea con 200 millones de dosis y una opción por otros 100 millones; Reino Unido con 40 millones, mientras que Estados Unidos acaparó 100 millones y una opción para comprar otros 500 millones, reveló Global.



“Es probable que Pfizer ofrezca algunas dosis a los países en desarrollo en las próximas semanas a través de la alianza global Covax (liderada por la OMS), pero esta podría ser una fracción muy pequeña de las vacunas producidas”, aseguró Global Justice Now.



El análisis también sugirió que, si bien promueven una distribución justa de las vacunas producidas, los países grandes también socavan estos esquemas al comprarlas en gran escala.



“Por un lado, el gobierno británico está ayudando a limitar el suministro de estos medicamentos al insistir en reglas de patentes globales que impiden que los países produzcan sus propias vacunas genéricas. Por otro lado, está comprando la mayor cantidad posible de ese suministro limitado, por lo que no quedan vacunas para los países en desarrollo”, explicó el director del grupo, Nick Dearden.

La distribución en Honduras

El epidemiólogo Manuel Sierra, por su parte, dijo que Honduras gozará de un aspecto positivo pese a la tardía llegada de las dosis de la vacuna al país.



“Que la vacuna llegue tarde a Honduras le permitirá tener un lapso para conocer las consecuencias que pueda generar la vacuna para que pueda tomar decisiones”, expresó.



La Secretaría de Salud aseguró a finales de 2020 que se han confirmado 5.2 millones de vacunas, incluyendo 1.4 millones que serán compradas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



De las restantes, la mitad serán adquiridas a través de una compra directa, mientras que el complemento son parte de una donación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los más de 160 países que integran la coalición, colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el covid-19 (Covax).



EL HERALDO se comunicó con la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores para conocer su versión, pero al ser consultada no respondió a las interrogantes expuestas.



El costo de cada una de las dosis de vacunas que comprará Honduras a AstraZeneca tendrá un valor promedio de 1.4 dólares (34 lempiras).



De acuerdo con la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina, el proceso de vacunación en Honduras iniciará para cuatro grupos: personal de la salud, personas mayores de 60 años, población con enfermedades de base y trabajadores en el funcionamiento del país.



Se tiene previsto que la llegada de las vacunas sea entre abril y junio próximo, aunque trabajan en adquirir unas 25,000 dosis para febrero. Honduras no compite en una carrera ante otros países, sino contra su propio tiempo. Cada día de retraso puede costar decenas de vidas.

